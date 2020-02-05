Клининговую компанию на Гражданке обчистили на два миллиона рублей

Финансовый директор одной из петербургских клининговых компаний не нашла в сейфе больше двух миллионов рублей. Улик, помимо отпечатков пальцев, полиции Калининского района похитители не оставили.

По данным «Фонтанки», крупная сумма хранилась в железном ящике в офисе сервиса уборки на Гражданском проспекте, 131. К правоохранителям 48-летняя руководитель обратилась вечером 4 февраля. По её словам, последний раз она открывала сейф утром 30 января, тогда миллионы были в сохранности.

Узнать, как вор проник в офис на седьмом этаже, оказалось проблематично: в помещении не было ни камер, ни даже сигнализации. Полицейские решают вопрос о возбуждении уголовного дела.



