Происшествия
Семь судов Петербурга начали работу с эвакуации
Семь районных судов Петербурга почти буднично пошли на выход утром 5 февраля.
По информации объединенной пресс-службы судов города, работу прервали Василеостровский, Колпинский, Красногвардейский, Петродворцовый, Ленинский, Пушкинский и Октябрьский районные суды.
Вчера минеры потревожили покой не только третьей ветви власти, но и медиков — на вход временно закрывали свои двери НИИ скорой помощи им. Джанелидзе, Мариинская больница, Покровская больница, больница РЖД. Также, по информации «Фонтанки», злоумышленники упоминали в своей рассылке правительство Ленобласти, Следственный комитет, Роскомнадзор, администрацию Красногвардейского района, а также супермаркеты «Пятерочка», «Магнит», «Лента». Всего в списке было 1235 объектов. На улицу пошли свыше 19 тысяч человек. Более 500 полицейских осматривали здания до восьми вечера.
Справка:
Первое письмо с угрозами пришло на электронную почту Санкт-Петербургского горсуда 28 ноября 2019 года. Оно содержало явный посыл: «Сообщения о взрываx будут приходить до тех пор, пока Константин Малофеев не вернет долг 120 биткоинов, украденных с биржи WEX».
Православный меценат отрицал причастность к крипторынку и связывал нападки со своей общественно-политической деятельностью.
В начальных письмах аноним указывал два электронных кошелька – идентификаторы для отправки биткоинов. Выследить владельца по ним не удалось.