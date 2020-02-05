Семь судов Петербурга начали работу с эвакуации

Справка:

Первое письмо с угрозами пришло на электронную почту Санкт-Петербургского горсуда 28 ноября 2019 года. Оно содержало явный посыл: «Сообщения о взрываx будут приходить до тех пор, пока Константин Малофеев не вернет долг 120 биткоинов, украденных с биржи WEX».

Православный меценат отрицал причастность к крипторынку и связывал нападки со своей общественно-политической деятельностью.

В начальных письмах аноним указывал два электронных кошелька – идентификаторы для отправки биткоинов. Выследить владельца по ним не удалось.