На платной М-11 торопливый водитель догнал грузовик. ГИБДД показала, что стало с его машиной

Серьёзное ДТП произошло сегодня утром на автодороге М-11 «Нева» (Москва – Санкт-Петербург). Пострадал один человек.

Как сообщает «ТВ Тверь» со ссылкой на УГИБДД по Тверской области, 5 февраля на 136-м километре платной скоростной трассы, в Конаковском районе, столкнулись легковой и грузовой автомобили, двигавшиеся в попутном направлении. Как видно на фотографии, легковушка получила серьёзные повреждения, сработали подушки безопасности.

По предварительной версии, виновником ДТП является 33-летний водитель легковушки – он неверно выбрал дистанцию. Он же единственный пострадавший. Медики зафиксировали у него травмы различной степени тяжести, не опасные для жизни.







