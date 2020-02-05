«На, держи, взорвёшься – полетаешь». Хулиганы на юго-западе пришли в «Пятёрочку» за едой, время отсчитывали гранатой

Налетчики в Красносельском районе Петербурга решили испробовать силу гранаты и убеждения: в «Пятёрочке» на улице Рихарда Зорге, 20, заняли руки охранника самовзрывающимся предметом, а сами пошли на шопинг.

«На, держи, взорвёшься – полетаешь», – с такими словами, как стало известно ИА «Журналистские расследования» (АЖУР), вечером 3 февраля 25-летний посетитель достал из кармана куртки ручную противопехотную гранату и вручил её сторожу. Пока тот думал, как поступить с опасной вещью и искал сотрудников полиции, владелец взрывного устройства и его спутник отправились в зал и начали набирать с полок продовольствие. Вот только оказалось, момент выбрали неудачный – в это же время в магазине по случайности находились правоохранители: чуть раньше их вызывали по заявке на мелкую кражу.

В 22:45 сотрудники подошли к неизвестным, попросили положить на место товары и проехать в 74 отдел полиции. Ликвидировать гранату не пришлось – она была муляжом. Возбуждены уголовные дела по факту покушения на кражу по сговору и хулиганству с применением оружия или предметов, используемых в его качестве.



