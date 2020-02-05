Угнанную «шестёрку баклажан» автовладелец перехватил, попав в ДТП, а обидчика нагнал у дверей полиции

Как в кино: 30-летний житель города Пикалёво (Ленинградская область) рассказал полиции, как, мгновенно сориентировавшись, успел догнать угонщика своей машины. И даже привёл этого предполагаемого угонщика в отделение. Тот, правда, свою версию событий предложить не смог, тоже по причине вполне кинематографичной – лыка не вязал.

Как стало известно «Фонтанке», 4 февраля в 22:50 в дежурную часть 91 отдела полиции ОМВД России по Бокситогорскому району обратился 30-летний А., житель Пикалево, автовладелец. У него есть «Шевроле Круз», а дней десять назад он прикупил ещё ВАЗ-2106 цвета «баклажан» 2001 года выпуска за 20 тысяч рублей. Переоформить «обновку» на себя он ещё не успел и чуть было не лишился её. Вся история заняла 20 минут.

Вчера вечером, в пол-одиннадцатого, А. приехал домой на «шестёрке», поставил её напротив подъезда, не стал даже запирать водительскую дверь – собирался и дальше ездить по делам. Ключи забрал с собой, а документы оставил в машине. Дома, спустя минут 15, услышал звук работающего двигателя, выглянул в окно и увидел, что его «шестёрка» уезжает вдаль по Вокзальной улице.

А. тут же выскочил на улицу, прыгнул в свой «Круз», стоявший у дома, и помчался на поиски «шестёрки баклажан», уже скрывшейся из виду. И тут он увидел свой ВАЗ – тот ехал прямо навстречу. А. на «Крузе» преградил ему дорогу на перекрёстке, но водитель тормозить не стал и протаранил «Круз». После ДТП угонщик вылез из «Жигулей» и побежал в сторону отдела полиции. А. побежал за ним. Догнал он его уже возле полиции и тут же привёл в отделение. Там правоохранители познакомились с обоими.





Задержанному оказалось 22 года, он тоже житель Пикалёво, но с А. они не знакомы. За эти 20 минут из машины пропали документы, находившиеся под козырьком между сиденьями: водительское удостоверение А., свидетельство о регистрации ВАЗа и договор купли-продажи. Молодой человек сказал, что не знает, где они. Опросить предполагаемого злоумышленника сразу после происшествия полицейские не смогли: тот находится в состоянии сильного алкогольного опьянения. Его задержали за управление ТС в состоянии опьянения. Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 166 УК РФ (неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения).



