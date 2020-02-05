На Седова школьница пошла на свидание с 26-летним Максимом. После алкоголя девочку склонили к интиму

Петербурженка рассказала полицейским о взрослой жизни несовершеннолетней дочери в Невском районе. Мужчина растлил подростка с помощью алкоголя.

Как стало известно ИА «Журналистские расследования» (АЖУР) 5 февраля, накануне около полуночи с заявлением в полицию обратилась 44-летняя повар. Горожанка рассказала об интимной близости 14-летней дочери с неким Максимом. 26-летний кавалер пригласил школьницу в квартиру на улице Седова на посиделки с алкоголем и принудил её к удовлетворению своих желаний.

Сейчас сотрудники полиции разыскивают Максима. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.



