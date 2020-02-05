«Ну, не получилось вытащить из ВТБ спящие полмиллиарда». Полиция Петербурга встретилась с «наследниками» покойника

Подвела их сумма, которую они постарались перевести себе со счета банка ВТБ. Представленные документы о смерти владельца состояния оказались фиктивными. «Фонтанка» узнала о философском настрое четырех задержанных.

По информации «Фонтанки», днем 3 февраля оперативники экономической полиции и Федеральной службы безопасности Петербурга задержали с поличным в офисе банка ВТБ на Шпалерной, 40, четырех талантливых мужчин. Они зашли туда с поддельным нотариально заверенным свидетельством о смерти и таким же правом на наследство столичного бизнесмена, умершего в прошлом году. Пакет документов должен был обеспечить им перевод 580 миллионов рублей с десяти счетов москвича Баранова на один, заранее ими открытый. Соответственно, успех мероприятия гарантировал убыток кредитного учреждения именно на эту цифру. Дело в том, что в банковской среде такие деньги называют спящими, но, в любом случае, гарантия вклада лежит на банке.

Хоть все четверо расстроились, но немного, и вели себя прилично. Для начала признались, так как отпираться было смешно. После не ныли, не уговаривали их отпустить. «Ну, не получилось опрокинуть пол-лярда, бывает. Пойдем в тюрьму», – размышлял один из них.

По данным «Фонтанки», двоих из них – Широковского с Урала и Рядова из Московской области – к вечеру 3 февраля суд уже арестовал. Третий – Метили из Краснодарского края находится в розыске, а петербуржец Исаков, ранее работавший в службе безопасности банка «Авангард», пока ждет решения следствия Центрального района Петербурга.



