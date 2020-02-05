Почти 130 россиян покинули заражённый коронавирусом Китай. Туристов ждёт двухнедельный карантин в Тюмени
Самолёты с гражданами России вылетели из китайской провинции Хубэй, где зарегистрирована вспышка коронавируса. Об этом сообщили в посольстве РФ в Китае 5 февраля.
Россиян вывезли из более чем 10 городов, расположенных в разных частях провинции, в том числе из населенных пунктов, удаленных от Уханя на 400-500 км. Всего эвакуировано 144 человека, из них 128 — граждане России и 16 — СНГ. Самолёты доставят людей в Тюмень, там им предстоит 14-дневный карантин.
«На борту самолетов граждан России сопровождают медики и специалисты в области вирусологии в специальном защитном снаряжении, осуществляя непрерывный контроль состояния перевозимых людей», — добавили в посольстве.
По словам руководителя Роспотребнадзора Анны Поповой, на борту самолетов пассажиров с симптомами коронавируса нет. Ранее сообщалось, что в провинции Хубэй остаются 177 россиян.
Справка:
По последним данным СМИ, коронавирус убил уже 493 человека. Эпицентром эпидемии считается 11-миллионная столица провинции Хубэй Ухань. Исследователи полагают, что очагом заражения стал местный рынок.
Первое подозрение на заражение в России выявили 22 января: в Пулково медики в костюмах химзащиты увезли двоих пассажиров рейса из Китая. В итоге врачи заявили, что коронавирус не подтвердился. Роспотребнадзор считает, что «риск распространения в России коронавируса из Китая невелик», однако посольство РФ в Пекине рекомендует россиянам соблюдать меры предосторожности. ВОЗ 30 января признала вспышку коронавируса чрезвычайной ситуацией международного значения. 31 января стало известно, что 2019-nCoV все-таки проник в Россию. 3 февраля премьер-министр Михаил Мишустин подписал национальный план по борьбе с коронавирусом.