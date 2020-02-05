Почти 130 россиян покинули заражённый коронавирусом Китай. Туристов ждёт двухнедельный карантин в Тюмени

Самолёты с гражданами России вылетели из китайской провинции Хубэй, где зарегистрирована вспышка коронавируса. Об этом сообщили в посольстве РФ в Китае 5 февраля.

Россиян вывезли из более чем 10 городов, расположенных в разных частях провинции, в том числе из населенных пунктов, удаленных от Уханя на 400-500 км. Всего эвакуировано 144 человека, из них 128 — граждане России и 16 — СНГ. Самолёты доставят людей в Тюмень, там им предстоит 14-дневный карантин.

«На борту самолетов граждан России сопровождают медики и специалисты в области вирусологии в специальном защитном снаряжении, осуществляя непрерывный контроль состояния перевозимых людей», — добавили в посольстве.

По словам руководителя Роспотребнадзора Анны Поповой, на борту самолетов пассажиров с симптомами коронавируса нет. Ранее сообщалось, что в провинции Хубэй остаются 177 россиян.



