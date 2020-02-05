ЦБ предупредил о черных кредиторах. Они исчезают, а потом требуют огромную неустойку

О новой схеме работы черных кредиторов рассказали в Центробанке.

Как пишет 5 февраля «Российская газета», уловка заключается в следующем. Злоумышленники дают деньги физлицу или предпринимателю, а потом исчезают на долгий срок. Должник не может выплачивать деньги, потому что некому, одновременно процентная ставка по условиям договора растет, а с ней — и задолженность. Вновь возникающий на горизонте кредитор идет в суд, где требует вернуть ему сразу всю сумму с процентами.

Регулятор отмечает: закон запрещает по суду взыскивать задолженность в пользу черных кредиторов. Но далеко не всегда можно доказать, что истец – черный кредитор, выдающий займы регулярно.

В Банке России также добавили, что зачастую мошенники мимикрируют под добропорядочных игроков рынка, действующих под надзором Банка России.





Ранее стало известно, что в Петербурге выявили 13 финансовых пирамид и 37 черных кредиторов.