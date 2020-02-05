СМИ: В России ужесточат наказание за невыплату зарплаты вплоть до 10 лет тюрьмы

Следственному комитету и МВД поручили ужесточить наказание для руководителей предприятий, задолжавших работникам зарплату более чем за два месяца. С инициативой выступила правительственная комиссия.

Задержка зарплаты будет приравниваться к преступлениям средней тяжести, за которые по предложенному законопроекту работодателей будут наказывать лишением свободы на срок от пяти до десяти лет, пишут 5 февраля «Известия» со ссылкой на источники.

В настоящее время за невыплату зарплаты свыше трех меясцев руководителям грозит до года лишения свободы или штраф и общественные работы.

За шесть месяцев 2019 года по статье о невыплате зарплаты были осуждены 124 человека, добавляет издание.





По данным на 1 декабря 2019 года российские работодатели в общей сложности задолжали сотрудникам 2,9 миллиарда рублей, что на 20 процентов выше показателей 2018 года.