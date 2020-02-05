Снег в Петербурге добавит пару градусов, но вскоре похолодает

Утром 5 февраля в Петербурге минус 8,8 градуса, сообщает ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды». Так же холодно, по прогнозам синоптиков, будет в пятницу, 7 февраля, – ночью до 9 градусов холода.

Сегодня днём в городе ожидается минус 2-4 градуса, облачно с прояснениями, ветер умеренный. К вечеру может пойти небольшой снег, на дорогах гололедица.

Снег возможен и завтра, а гололедица – все ближайшие дни. В Ленинградской области более снежно и морозно: сегодня ночью там было до минус 15, завтра – до минус 10, и 7 февраля – снова до минус 15 градусов.





Отметим, что минус 3-4 градуса в начале февраля для Петербурга – это всё равно выше климатической нормы на 2-3 градуса.



