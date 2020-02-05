В Петербурге умер актёр из «Улиц разбитых фонарей» Дмитрий Бульба

Актер Дмитрий Бульба скончался в Петербурге на 54 году жизни. Об этом 5 февраля сообщил в Facebook театр «Мастерская». Причина смерти артиста не раскрывается.

Бульба родился 30 августа 1966 года в Ленинграде, окончил ЛГИТМиК (РГИСИ), после обучения работал в ТЮЗ имени Брянцева, Театре на Литейном.

Российскому зрителю Бульба известен по ролям в сериалах «Ментовские войны» и «Улицы разбитых фонарей». Он активно снимался в начале 1990-х и 2000-х годов прошлого века.



