У берегов Японии на якоре стоит зараженный коронавирусом лайнер. На борту есть россияне

На круизном лайнере Diamond Princess нашли коронавирус. На борту находятся около 3700 пассажиров из более чем 50 стран, среди них двое россиян. Об этом агентству ТАСС 5 февраля сообщили в российском посольстве в Токио.

По данным агентства, Diamond Princess встал на якорь берегов Японии, все пассажиры останутся на 14-дневнй карантин. Коронавирус подтвердился у десяти пассажиров. Предположительно, разносчиком заболевания стал 80-летний житель Гонконга, сошедший на берег 25 января.

Заболевших доставили в больницы префектуры Канагава на специально оборудованных машинах скорой помощи.

Дипломаты заявили, что пытаются выяснить состояние россиян, чтобы оказать им всевозможное содействие.



