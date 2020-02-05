«Краш-тест Hyundai пройден»: такси разбилось на Пискарёвском, пока ГИБДД ловит нелегальных таксистов

По странному совпадению именно во время проведения профилактического мероприятия «Нелегальное такси» в Петербурге зачастили ДТП с участием таксистов.

Два «Хёндэ» – кроссовер «Крета» и такси «Солярис» – столкнулись на пересечении проспектов Металлистов и Пискарёвского поздно вечером 4 февраля. О ДТП сообщают очевидцы 5 февраля в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте». «Краш-тест Hyundai пройден», – иронизируют в комментариях. По словам Александра, также в аварии участвовал грузовик.

Такси получило сильные повреждения, лишившись передней части, отмечают очевидцы. При этом, по словам Алины, «все живы, сами из машин выходили».





Напомним, за 4 февраля очевидцы сообщали минимум о четырех ДТП с участием такси, а на Петроградской набережной утром инспекторы ДПС задержали таксиста, который возил пассажиров, будучи лишенным прав за «пьяную» езду.

С 1 января по 4 февраля на территории Петербурга и Ленобласти ГИБДД зафиксировала 74 ДТП с участием легковых такси, в которых пострадали 14 человек. С 3 по 7 февраля инспекторы ДПС проверяют законность работы такси, соблюдение миграционного законодательства и требований безопасности в рамках оперативно-профилактического мероприятия «Нелегальное такси».



