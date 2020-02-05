Друзей и родственников должников защитят от общения с коллекторами

Правила взаимодействия коллекторов с родственниками и знакомыми должников ужесточатся в России с 2021 года. Новые требования прописаны в рабочей версии проекта федерального закона «О деятельности по возврату просроченной задолженности физических лиц».

Действующий закон о взыскании (230-ФЗ) предполагает, что в категорию «третьих лиц» попадают любые граждане, так или иначе связанные с должником. Кроме того, отдельно выделяются члены семьи, родственники заемщика, а также его соседи и люди, которые проживают совместно с клиентом, пишет 5 февраля РБК.

Сейчас взыскатели могут взаимодействовать с третьими лицами, если на это согласен должник, а третьи лица не выразили несогласие.

Из новой версии законопроекта Минюста следует, что кредиторы или коллекторы смогут связываться с кем-то из знакомых должника только при одновременном соблюдении двух условий: и заемщик, и третье лицо дали письменное согласие на такие контакты. Граждане также должны разрешить обработку своих персональных данных. Взаимодействием считаются личные встречи, электронные письма, телефонные звонки и сообщения, в том числе от роботов-коллекторов.

Ранее сообщалось, что сотрудников банков и коллекторских агентств могут скрыть под псевдонимами. Вместо фамилии и имени они будут называть цифровые идентификаторы, чтобы защититься от возможной неадекватной реакции со стороны должников.



