В ток-шоу на Первом канале Ксения Собчак разложит историка Соколова по полочкам

«Фонтанке» стали известны детали подготовки ток-шоу на Первом канале с участием Ксении Собчак. Пилотной темой ведущая выбрала историю Олега Соколова, расчленившего аспирантку петербургского вуза.

Продюсеры новой программы «Док-Ток» (DocTalk) уже около месяца собирают материалы и слухи об убийстве Анастасии Ещенко, выяснила «Фонтанка» 4 февраля. Сбор информации идет в различных регионах страны, не только в Петербурге.

Одним из главных, если не главным, поставщиком контента для «Док-Ток» о Соколове считается ищущий популярности адвокат Александр Почуев. По данным «Фонтанки», в его распоряжении есть часть рукописи историка о взаимоотношениях с убитой Ещенко. «Презентация» труда, не исключено, состоится в «Док-Ток». Косвенно взаимовыгодные отношения с Первым каналом Почуев подтвердил 25 января, разместив в своем Whatsapp-чате рекламное объявление о наборе редакторов и сценаристов для нового ток-шоу. Надежда на гонорар питает и Соколова.

Первый выпуск «Док-Ток» покажут 10 февраля, шоу будет выходить с понедельника по четверг.





«В центре внимания истории, которые вызвали в обществе большой резонанс и никого не оставили равнодушным – истории, достойные экранизации», – анонсирует Первый канал.

По версии следствия, 63-летний Олег Соколов в ноябре 2019 года попытался задушить 24-летнюю Анастасию Ещенко. добил ее выстрелами из обреза малокалиберной винтовки, расчленил тело и выбросил в Мойку. Историк и его защитник всячески ищут способы облегчить участь, транслируя в СМИ версии аффекта, самообороны, влияния полнолуния, медикаментозного помешательства и прочие. Психиатры признали Соколова вменяемым. По их мнению, он полностью отдавал отчет своим действиям, когда убивал Анастасию и распиливал ее в собственной квартире. Похожее обращение, но без трагичного финала, испытала на себе другая возлюбленная историка.