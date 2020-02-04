Король лев, альтернативная концовка. Дружба обезьяны со львёнком в реальности закончилась плохо

Фотограф из национального парка Крюгера в Южной Африке заснял кадр, напоминающий знаменитую сцену из мультфильма «Король лев». Заботливый бабуин нес в лапах львёнка, но стая выжить ему не позволила.

О своих наблюдениях за необычным поведением животных рассказал Курт Шульц, который организовывает в парке сафари, цитирует его Newsweek. По словам Шульца, в начале февраля его внимание привлекла стая обезьян, которая шумно отреагировала на внезапное появление на дереве львёнка. Принёс его взрослый бабуин, по поведению он напоминал самку, которая стремится завести потомство. Обезьяна заботливо гладила и вычесывала юную кошку. Фотограф довольно долго наблюдал за сценой, стая обезьян в итоге успокоилась и особо внимания постороннему зверю не уделяла. Шульц отметил, что воровать молодых леопардов или львов поведение для бабуинов не то чтобы необычное, а вот вычесывать и тащить к себе на дерево — на его памяти случай уникальный. Молодой зверь выглядел усталым, но невредимым.

Сделанные им кадры пользователи сравнили со сценой из мультфильма «Король лев», где обезьяна по имени Рафики показывает остальным обитателям будущего короля джунглей, львёнка Симбу.





Фотограф добавил, что шансов на дальнейшую спокойную жизнь в реальности у льва не было — взрослые сородичи не смогли бы отбить его у огромной стаи бабуинов. Догадки Шульца позже подтвердили другие посетители парка, которые сцену видели уже безрадостной.

По мнению фотографа, человек не должен вмешиваться в подобные ситуации и влиять на взаимоотношения между животными. «Природа жестока и выживание молодых хищников — дело не простое», – отметил Шульц.