Путин обсудил с Эрдоганом ситуацию в Сирии и договорился о координации действий

Президенты России и Турции провели телефонные переговоры вечером 4 февраля. Как сообщает пресс-служба Кремля, обсуждали в первую очередь ситуацию в Сирии.

Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган выразили «обеспокоенность обострением обстановки в Идлибской зоне деэскалации». При этом российский президент обратил внимание на то, что террористические группировки в последнее время стали активнее, а атаки привели к жертвам среди мирного населения. Оба президента, как передает Кремль, подчеркнули «необходимость неукоснительного выполнения российско-турецких договоренностей по Идлибу».

«Условлено принять безотлагательные меры, прежде всего по линии министерств обороны России и Турции, в целях дальнейшего повышения эффективности координации действий в Сирии», – говорится в сообщении Кремля.

Напомним, накануне, 3 февраля, в Идлибе произошел инцидент с обстрелом сирийскими военными турецких сил. Минобороны Турции сообщало, что погибли пять военных и трое гражданских. При этом в ответ Анкара якобы нейтрализовала 76 сирийских военных. В МИД Сирии назвали инцидент «грубым нарушением соглашений», заключенных в Сочи. Эрдоган подчеркивал, что Турция не хочет обострения отношений с Россией из-за этого происшествия.



