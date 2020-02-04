Под Гатчиной водитель выпал из машины и оказался под многотонным прицепом

Молодой человек умер под колёсами фуры в Гатчинском районе Ленобласти вечером 4 февраля, его пассажир в больнице с переломами. Оба выпали из машины после столкновения с тягачом.

Подробности аварии приводит паблик «ВКонтакте» «Дорожный инспектор». Машины столкнулись на 59-м километре Южного полукольца около половины девятого вечера. «Лада» выезжала с прилегающей территории, 21-летний водитель решил, что успеет проскочить. Чутьё его подвело, от удара водитель и его пассажир выпали из машины. Последний оказался под ней, по второму проехались колеса прицепа и раздавили юношу насмерть. По данным от регионального управления ГИБДД, 27-летний знакомый погибшего в больнице с травмами средней степени тяжести.



