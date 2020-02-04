СМИ: Загадочные покупатели 6,5% акций «Газпрома» не стали выдвигать своего кандидата в совет директоров

Совет директоров «Газпрома» 4 февраля утвердил повестку ежегодного собрания акционеров, которое назначено на 26 июня. Как пишут «Ведомости», в новый состав совета номинированы те же 11 человек, что и годом ранее — новичков в списке нет.

При этом издание подчеркивает, что номинировать новых членов совета директоров имеют право таинственные покупатели 6,5% акций «Газпрома», но, судя по всему, этой возможностью они не воспользовались.

Напомним, в прошлом году газовый монополист продал почти весь пакет своих квазиказначейских акций. Первую партию — 2,93% — продали в июле 2018-го. Второй пакет — 3,59% — ушел с торгов в ноябре. Всего за них «Газпром» выручил около 327 млрд рублей. Кто выступил покупателем, официально не раскрывалось.

В декабре 2019-го президент Газпромбанка Андрей Акимов рассказал, что новым акционером монополиста стал «консорциум инвесторов», которые «верят в будущее "Газпрома"». В консорциум, в частности, вошел сам Газпромбанк и некие пенсионные фонды.

«Ведомости» отмечают, что по закону «Об акционерных обществах» выдвигать своего кандидата в совет директоров имеют право акционеры, которые владеют как минимум 2% акций. Правда, эксперты сообщили изданию, что, возможно, в совете уже есть люди, представляющие интересы новых инвесторов. Просто они этого не афишируют.



