После статьи «Фонтанки» застрявшего в Пулково иностранца пустили через границу

Гражданину Армении Владимиру Курдогляну разрешили покинуть транзитную зону аэропорта и пересечь государственную границу. В плену полицейской ошибки он провел больше суток.

Как сообщили «Фонтанке» в пресс-службе ГУ МВД Петербурга и области, Курдоглян прошел погранконтроль 4 февраля в 21 час 24 минуты — через час после публикации о мучениях пассажира, оказавшегося заложником бюрократии и примерившего на себя роль героя Тома Хэнкса из фильма «Терминал».

К освоению транзитной зоны иностранца привела техническая ошибка сотрудников Управления по вопросам миграции ГУ МВД Петербурга и области. Они не внесли своевременно в объединенную с ФСБ базу данных информацию о снятии запрета на въезд Курдогляна. Накануне днем он прилетел из Еревана и не смог пройти погранконтроль — в компьютере значился запрет, хотя суд снял его восемь месяцев назад. Попытки Курдогляна самостоятельно найти общий язык с представителями ФСБ и МВД закончились провалом, от отчаяния он написал письмо в редакцию «Фонтанки».

Гражданин Армении давно живет в Петербурге, у него жена и дети, регистрация и официальная работа. В 2017 году он два раза привлекался к административной ответственности за парковку ближе пяти метров от пешеходного перехода и переход улицы в неположенном месте. На этом основании сотрудники бокситогорского Управления по вопросам миграции ГУ МВД запретили ему въезд в Россию на три года — до октября 2020-го. Курдоглян оспорил его, и Смольнинский райсуд отменил запрет. Не дожидаясь вступления решения в силу, полиция сняла с гражданина Армении ограничения на въезд, но из-за технической ошибки в совместной базе МВД и ФСБ появились два человека с идентичными паспортными данными. Один профиль из нее удалили, а второй остался.

В ГУ МВД признали ошибку и назначили служебную проверку.



