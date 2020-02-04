Напротив метро «Ломоносовская» полыхала Daewoo

В Невском районе вечером 4 февраля полыхала Daewoo. Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Петербургу, пожар произошел на улице Бабушкина у дом 38, корпус 2 — прямо напротив станции метро «Ломоносовская».

Очевидцы опубликовали в Интернете видеозапись возгорания и того, как тушили автомобиль. В МЧС уточнили, что в Daewoo «выгорел салон по всей площади и багажный отсек». В тушении принимали участие две единицы техники и 10 человек личного состава. Пожар удалось ликвидировать к 20:05, сведения о пострадавших спасателям не поступали.



