Спасатели собирали ржавые гранаты по обоим берегам залива. Больше всего вывезли из Пушкинского района

Трижды за сутки 4 февраля спасатели выезжали на сообщения о найденных в черте Петербурга снарядах. Все оказались старыми.

Так, по сообщению пресс-службы регионального управления МЧС, три гранаты нашли в Пушкинском районе, у берегов Кузьминского водохранилища. В 17.50 спасатели были на месте, 2 гранаты РГД33 и одну ФГ-1 саперы из ЗВО вывезли через полтора часа.

82-миллиметровый снаряд нашли рядом с санаторием «Белые ночи» в Солнечном. Откопали его в 10.50, военные на берег залива приехали к пяти часам вечера.

Один снаряд, на этот раз 100-миллиметровый, нашли на Советской улице в Красном селе. Представители ЗВО добирались до места с двух дня до семи часов вечера. Все вывезли на полигоны и уничтожили.



