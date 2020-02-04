Пруды Елагина покрыли необычные ледяные узоры, а у форзиции май: она начала расцветать

Несмотря на то, что в Петербурге установилась минусовая температура, растения продолжают гнуть «весеннюю» линию.

В Елагином парке среди прудов в ледяных узорах 4 февраля петербуржцы заметили распускающуюся форзицию. Этот род кустарников семейства маслиновых обычно зацветает в конце апреля – начале мая, отмечает подписчица паблика «Грибы и Грибники СПб» «ВКонтакте» Марина.

При этом сейчас в Петербурге, по данным ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», минус 5,1 градуса, а ночью ожидается до минус 9-10 градусов. Впрочем, по словам ведущего специалиста центра «Фобос» Михаила Леуса, температура на уровне минус 3-4 градусов всё ещё выше климатической нормы – на 2-3 градуса. 2 февраля в Петербурге был обновлён суточный рекорд максимальной температуры воздуха: он составил плюс 5,7 градуса, что на 1,2 градуса выше, чем прежнее достижение 1993 года.





Аномально тёплая зима в нашем регионе, напомним, заставила пробудиться подснежники, примулы и даже розы, петербуржцы начали собирать съедобные грибы. Погода повлияла и на животных.



