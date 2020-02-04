«Россия не из тех, у которой что-то можно забрать». Госсекретарь США признал, что «Крым потерян»

Госсекретарь США Майк Помпео на закрытой встрече в Киеве заявил, что Крым потерян для Украины навсегда. Об этом 4 февраля пишет украинское издание НВ.

По данным журналистов, во время встречи 31 января крымская активистка Эмина Джапарова попросила Помпео «держать Крым в поле зрения внешней политики США». Энтузиазма такое предложение у главы американской дипломатии не вызвало.

«Крым потерян. Мировые игроки это понимают. Украина отдала Крым, а Россия не из тех, у которой что-то можно забрать», – цитирует слова Помпео один из участников встречи

Отметим, госсекретарь США посетил Киев во время своего турне по странам постсоветского пространства — помимо Украины, он побывал в Белоруссии, Казахстане и Узбекистане.



