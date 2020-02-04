Ольга Голодец уходит к Грефу. СМИ выяснили, чем бывший вице-премьер займется в Сбербанке

Экс-вице-премьер Ольга Голодец, отвечавшая в правительстве Медведева за культуру, спорт и туризм, переходит на работу в Сбербанк. Как пишет РБК со ссылкой на свои источники, Голодец в кредитном учреждении будет курировать социальные и медицинские проекты.

По данным издания, бывшую чиновницу 4 февраля уже представили коллективу. Напомним, Голодец пришла во власть из бизнеса — в 2002-2008 годах она занимала пост заместителя гендиректора по персоналу и социальной политике «Норникеля», затем возглавляла совет директоров страховой компании «Согласие». В 2010-м стала заместителем мэра Москвы Сергея Собянина по образованию и здравоохранению. С 2012-го — вице-премьер по социальной политике, здравоохранению и образованию. В 2018-м сохранила пост во втором правительстве Дмитрия Медведева. Ушла в отставку вместе со всем кабмином 15 января, в новое правительство к Михаилу Мишустину не попала.



