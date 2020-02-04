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04.02.2020 21:38
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Нарисуйте нам «Тучков буян». Чем известны те, кого позвали на конкурс

Один парк и восемь архитектурных бюро: у претендентов на авторство будущего парка «Тучков буян» - чуть более трех месяцев на разработку концепции.

Нарисуйте нам «Тучков буян». Чем известны те, кого позвали на конкурс

Тучков буян / фото – «Фонтанка.ру»

Международное жюри из 229 заявок отобрало восьмерых конкурсантов, которым предстоит разработать ландшафтно-архитектурные концепции парка «Тучков буян» на Петроградской стороне. В их числе два «петербуржца» и шесть «иностранцев». «Фонтанка» рассказывает о проектах, которые создали финалисты. 

По условиям конкурса, в числе финалистов отобраны шесть конкурсантов из числа опытных профессионалов, и две -  начинающие, но тоже профи. Среди первых – архитектурное бюро «Студия 44» Никиты Явейна, швейцарская команда  JV VOGT + HERZOG DE MEURON, французские Michel Desvigne Paysagiste и Agence Ter, японские архитекторы из  Kengo Kuma and Associates и  Bjarke Ingels Group (США). Команды начинающих представлены петербурским бюро «Хвоя» и французским Praxys paysage & territoire.

Архитектурное бюро «Студия 44»

«Студия 44», как пояснил «Фонтанке» ее глава и основатель Никита Явейн, будет разрабатывать проект совместно с компанией West 8, авторами «Новой Голландии». То, как там обустроили и примирили с историческим контекстом общественное пространство, получало положительную оценку даже самых строгих критиков — градозащитников. 


Среди последних и наиболее громких проектов бюро — новый комплекс музея обороны и блокады Ленинграда. Ранее работа одержала победу в номинации в «архитектурных Каннах» – на всемирном фестивале архитектуры World Architecture Festival. 

В 2018 году студия победила в закрытом конкурсе проектов благоустройства набережной на намывных территориях Васильевского острова. Авторы предложили концепцию линейного парка, состоящего из анфилады «бусин», каждая из которых имеет специфику в зависимости от вида досуга. 

Нарисуйте нам «Тучков буян». Чем известны те, кого позвали на конкурс

HERZOG DE MEURON

Архитектурное бюро «Херцог де Мерон», которое основали Жак Херцог и Пьер де Мёрон, насчитывает более чем сорокалетнюю историю. 

В числе наиболее известных работ бюро — галерея современного и модернистского искусства Тейт Модерн в Лондоне, которую открыли в 2000 году. Они же — авторы пекинского национального стадиона, так называемого «птичьего гнезда», возведенного для проведения летних Олимпийских игр 2008 года. Кроме того, «Херцог де Мерон» разработали проект реконструкции футбольного стадиона клуба «Челси» «Стэмфорт-бридж». 

Разарбатывать концепцию «Тучкова буяна» претендент будет совместно с компанией JV Vogt.

Нарисуйте нам «Тучков буян». Чем известны те, кого позвали на конкурс

Michel Desvigne Paysagiste

MDP реализовала четыре проекта для России, среди которых Сколково и Пушкинский музей. В 2015 году для КБ «Стрелка» делали проект московского Садового кольца. Французская компания имеет опыт проектировки парковых пространств. В Москве реализуется проект реконструкции ГЭС-2 на Болотной набережной. Планируется, что объект откроется осенью 2020 года. Там запланирован небольшой парк — 720 деревьев. Он будет покрывать здание бывшей станции с запада, для чего решено поднять уровень земли. Под ним разместится паркинг. 

Например, из последних работ — общественный парк на острове Жирон, расположенном к западу от коммуны Бур-де-Валанс во Франции.

Ими разработан проект общественного пространства вдоль Французской ривьеры, в Рокбрюн-Кап-Мартен. Парк по задумке авторов служит соединением окрестных точек притяжения — учебные заведения, жилые дома, и вписывается в условия крутых склонов.

Нарисуйте нам «Тучков буян». Чем известны те, кого позвали на конкурс

Agence Ter

Бюро имеет серьезный опыт разработки концепций общественных пространств. Одно из их творений — это набережная в Шанхае. 

В числе других проектов – «Маленькая Голландия» на берегу Луары. Разработчики предложили обустроить как зоны для пляжного и водного отдыха, гребли, садоводства, яхтинга и рыбалки с променадами вдоль воды.

В копилке их разработок общественный парк Pershing Square в центре Лос-Анджелеса, под территорией которого расположен подземный паркинг и проект пространства Aqua Magica в Германии.

Нарисуйте нам «Тучков буян». Чем известны те, кого позвали на конкурс

Kengo Kuma and Associates

Японская компания разрабатывала проекты для Индонезии, Бали, Франции, Японии, Швейцарии и США. Она представила проект музея Ганса Христиана Андерсена в Дании. Объект, который представляет собой сочетание музейного и паркового пространства планируется построить в центре датского городан Оденсе. Зеленое пространство, которое запланировали авторы, атмосферно перекликается с творениями сказочника. 

Основатель компании, архитектор Кенго Кума, является автором здания музея исскуств Сантори в Токио. А также нового национального стадиона в столице Японии, который станет местом проведения летних Олимпийских и Паралимпийских Игр в 2020 году. Строительство завершили в конце 2019 года. 

скриншот сайта kkaa.co.jp

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Bjarke Ingels Group 

Компания имеет офисы в Копенгагене и Нью-Йорке, ее возглавляет датский архитектор Бьярке Ингель. Наверное, один из самых известных проектов американского бюро — это мусороперебатывающий завод Amager Bakke  в Копенгагене. Который одновременно и ТЭЦ, и зеленое общественное пространство, и горнолыжный курорт, где можно кататься круглый год. 

Кроме того, российская аудитория благодаря обзору блогера Ильи Варламова, знакома с другим их проектом -  жилым домом House 8 в Копенгагене, по которому можно кататься на велосипеде. 

Нарисуйте нам «Тучков буян». Чем известны те, кого позвали на конкурс

«Хвоя»

«Хвоя» будет работать над концепцией парка «Тучков буян» совсестно с KARAVAN Landschaftarchitekte, Miles&Yards, а также Александром Девяткиным, John Loof Green и EDGE AB. Работа петербургского архитектурного бюро «Хвоя», выходцев из «Студии 44»,  известна горожанам на примере общественного пространства «Севкабель Порт». По выражению авторов, при создании проекта они руководствовались соображениями сохранения промышленного гения места, а также на реновации и приспособлении существующих зданий.

«Хвоя» ранее разработала проект реновации Центрального яхт-клуба на Петровской косе, разговоры о будущем которого активизировались в конце прошлого года.

Нарисуйте нам «Тучков буян». Чем известны те, кого позвали на конкурс

Praxys paysage & territoire

Французская компания разработает концепцию парка на Петроградской стороне вместе с петербургским KATARSIS Architechts, BOA Light studio, RETHINK, а также рядом инженерных компаний и локальных экспертов. Агентство учредили в 2007 году. Компания работает преимущественно во Франции и иногда в Европе. Во французском Корбей-Эссон в 2018 году реализовали проект зеленого общественного пространства по проекту Praxys paysage & territoire. Для Алжира на территории в 3 га в Оране фирма предложила концепцию благоустройства.

praxys-paysage.fr

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Состав жюри конкурса: главный архитектор Петербурга Владимир Григорьев, историк архитекторы Борис Кириков, архитекторы Юрий Земцов, Олег Романов и Сергей Чобан, ландшафтные архитекторы Елена Штиглиц, Мартин Рейн-Кано (Германия), Штефан Ротцлер (Швейцария), Ирен Джао-Ракитин (Великобритания) и Кен Смит (США), бывший замглавы ЮНЕСКО по культуре, профессор Франческо Бандарин (Италия),ботаник Патрик Блан (Франция),член ISOCARP Дидье Ванкуцем (Германия), профессор урбанистики Лоренс Барт (Великобритания) и итальянский архитектор Джоаванна Карневали. 

Как стало известно 4 февраля по итогам заседания жюри, восемь конкурсантов через две недели прибудут в Петербург — для знакомства с площадкой. Выбор победителя и двух финалистов предстоит сделать 28-29 мая, а в июне во время Петербургского международного экономического форума — состоится объявление результатов. Вопрос, сможет ли до этого общественность увидеть и обсудить предложенные варианты, пока обсуждается.

Ранее петербуржцы провели ряд встреч, чтобы высказать свои пожелания к будущему общественному пространству. Их напутствия обещали учесть при разработке технического задания, которое планируют опубликовать в ближайшее время. 

Ирина Корбат, "Фонтанка.ру"

Справка:

О создании на территории бывшего судебного квартала между проспектом Добролюбова и набережной Малой Невы парка объявили в апреле 2019 года во время визита в Петербург президента Владимира Путина. От проекта строительства на этом месте судебного квартала остался только театр танца Бориса Эйфмана, здания Верховного суда было решено перенести на Смольную набережную. По итогам голосования будущее зеленое пространство получило пока неофициальное название «Тучков буян».

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