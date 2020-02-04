С таким не поспоришь, но и душу не изольешь. В Японии появился робот-бармен

Робот, умеющий смешивать и подавать коктейли, начал работать в сети ресторанов Yoronataki в Токио. Налить пиво или сделать «Маргариту» он может за 40 секунд.

Робот, как пишет 4 февраля «Коммерсант», вышел из лабораторий QBIT Robotics. Для общения с клиентом он использует четыре камеры. Данные с них, в первую очередь выражение лиц, он анализирует, а потом делает выводы на основе данных искусственного интеллекта (ИИ).

«Тестовый период работы робота составит два месяца, после чего Yoronataki решит, оставить ли его. Стоимость робота составляет примерно $82 тыс., что является зарплатой обычного бармена за три года», – сообщает издание.

Роботы все более востребованы как работники в Японии, так как найти человека становится все сложнее. Правительство страны Восходящего солнца даже упростило визовый режим, чтобы было проще нанимать иностранцев на работу, однако компании продолжают сталкиваться с нехваткой рабочей силы. При этом население Японии продолжает стареть:количество людей старше 65 лет выросло почти до трети от всего населения страны.



