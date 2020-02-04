Петербургский Том Хэнкс застрял в пулковском «Терминале». Транзитная зона стала местом обитания иностранца

В петербургском аэрпорту «Пулково» вторые сутки напролет живет гражданин Армении Владимир Курдоглян. Его не пускают в Россию к жене и детям.

Как сообщил «Фонтанке» 4 февраля Курдоглян, он прилетел из Еревана накануне днем. При прохождении погранконтроля сотрудники ФСБ заявили, что въезд в Россию ему запрещен до октября 2020 года.

«Я показал им решение суда, а они говорят: «Нас это не интересует», – уточнил Владимир.





В 2017 году Курдогляна привлекли к административной ответственности за парковку рядом с пешеходным переходом и переход улицы в неположенном месте. На этом основании Управление по вопросам миграции ГУ МВД Петербурга и области запретило иностранцу въезд в Россию. Он оспорил это решение в Смольнинском суде, и суд встал на его сторону еще в июне 2019 года.

В Петербурге у Владимира жена и дети, официальная работа в дорожно-строительной компании и регистрация.

«Фонтанка» обратилась за комментарием в пресс-службу ГУ МВД. В ведомстве признали, что петербургский Том Хэнкс стал заложником «технической ошибки».

«Назначена служебная проверка, во взаимодействии с погрануправлением пытаемся оперативно решить вопрос с въездом гражданина», – сообщили в пресс-службе.

Подробнее об ошибке, растянувшейся на восемь месяцев, нежелании сотрудников МВД и ФСБ идти навстречу транзитному пленнику и драконовских законах по отношению к иностранцам читайте в материале «Фонтанки» «Не Том Хэнкс, но тоже «Терминал».