Меломанские разборки. В Белоруссии мужчина принес на дискотеку ружье, после отказа поставить его любимую песню во второй раз

Заряженное ружье принес в качестве довода для несговорчивого диджея житель Брестской области. Как пишут 4 февраля РИА Новости, он отказывался ставить повторно песню «Седая ночь».

По данным издания, после того как мужчина начал угрожать им заведующему заведения, который стоял за пультом. В момент дискуссии посетитель был нетрезв.



«На место инцидента были вызваны сотрудники местных правоохранительных органов. Мужчина был помещен в изолятор, в отношении него возбуждено дело по статье хулиганство с угрозой применения оружия», – сообщает издание.







А вот похожая история в Кировске Ленинградской области закончилась для диджея гибелью. Из-за несовпадений в музыкальных взглядах с посетителем он получил ранение ножом в сердце и скончался.





