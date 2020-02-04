«Кушать подано»: на Фонтанке красивый БМВ неловко приютился меж двух «зебр»

Дорогой автомобиль с красивым номером заметили за нарушением ПДД читатели «Фонтанки» 4 февраля в центре Петербурга.

BMW с номерами «А…АО» водитель поставил на пересечении площади Ломоносова и набережной Фонтанки, с частичным заездом на разделительный островок. Парковочное место в течение рабочего дня здесь найти сложно.

По данным «Фонтанки», этот 730LD XDrive 2017 года выпуска принадлежит петербургскому ООО, занимающемуся доставкой продуктов питания. За компанией числится десяток нарушений ПДД, совершённых на этом автомобиле за 2019 год: в основном 500-рублёвые штрафы, но и два штрафа в 2000 рублей. Оставляем номера автомобиля открытыми для того, чтобы ГИБДД могла найти нарушителя.





Цены на новый БМВ этой модели начинаются от 6 с лишним миллионов рублей. Модель 2016 года выпуска можно найти за 2,5 миллиона рублей.



