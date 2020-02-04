СМИ: США готовы ввести новые санкции против «Северного потока-2»
О том, что произойдет при попытке достроить газопровода, и причем тут США 4 февраля пишет газета Handelsblatt . По данным источников издания Америка планирует принять новые санкции против строителей «Северного потока 2».
«Если Россия попытается достроить недостающие километры газопровода на Балтийском море, то Палата представителей и Сенат будут готовы выпустить новый санкционный закон», – цитирует издание «Интерфакс».
Вторая волна санкций может коснуться европейских инвесторов, участвующих в проекте, или фирм, которые принимают газ. Причем власти США планируют сделать санкции реальностью молниеносно- в течение февраля или марта.
Справка:
«Северный поток 2» пройдет по Балтийскому морю, соединив поставщиков в России с потребителями в Европе. Пропускная способность - 55 млрд куб. м. газа в год. Стоимость проекта оценивается почти в 10 млрд евро. Учредителем и владельцем контрольного пакета акций компании-оператора проекта - Nord Stream 2 AG является «Газпром». В консорциум входят французская Engie, австрийская OMV, британо-нидерландская Royal Dutch Shell, германские Uniper и Wintershall.
Принятые США 20 декабря 2019 года санкции в отношении трубоукладчиков «Северного потока 2» заставили швейцарскую Allseas остановить работы по прокладке магистрали. Одним из вариантов достройки является задействование российских мощностей. В 2015 году «Газпром» купил многоцелевое судно, которое позднее получило название «Академик Черский». Сейчас судно проходит масштабную модернизацию, завершение которой намечено на 2020 год.