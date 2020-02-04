СМИ: США готовы ввести новые санкции против «Северного потока-2»

О том, что произойдет при попытке достроить газопровода, и причем тут США 4 февраля пишет газета Handelsblatt . По данным источников издания Америка планирует принять новые санкции против строителей «Северного потока 2».

«Если Россия попытается достроить недостающие километры газопровода на Балтийском море, то Палата представителей и Сенат будут готовы выпустить новый санкционный закон», – цитирует издание «Интерфакс».

Вторая волна санкций может коснуться европейских инвесторов, участвующих в проекте, или фирм, которые принимают газ. Причем власти США планируют сделать санкции реальностью молниеносно- в течение февраля или марта.



