Петербург и Ленобласть интегрируются и синхронизируются. О разработке такого плана сообщил Беглов

Власти Петербурга и Ленинградской области начали разрабатывать «интеграционный план» развития двух регионов. Об этом 4 февраля заявил губернатор Петербурга Александр Беглов, говорится на сайте Смольного.

Речь о формировании такого плана шла на встрече двух губернаторов, которая состоялась недавно, уточнил Александр Беглов. «Цель плана — синхронизировать нашу деятельность в области социальной политики, экологии, образования, здравоохранения, транспортной инфраструктуры, сезонной миграции жителей», — пояснил губернатор Петербурга.

Ранее руководитель Ленинградской области Александр Дрозденко объявил, что регион будет «интегрироваться» с Петербургом: улучшаясь взаимодействие в сфере утилизации мусора, регулирования тарифов на коммунальные услуги и дорожном строительстве. В региональной администрации пояснили, что губернатор имел в виду не географическую интеграцию, а «технологическую».



