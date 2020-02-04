Водитель «Кодиака» пошёл на приступ многоэтажки в Петербурге, но стена не поддалась

Второй раз за день 4 февраля легковой автомобиль в Петербурге въезжает в стену. Вечером необычное ДТП произошло в Приморском районе города.

«Шкода Кодиак» врезалась в дом №59 по Шуваловскому проспекту, сообщают очевидцы в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте». «Видимо, педали перепутал. Он, правда, пытался припарковаться, перед тем как заехать в поворот», – отмечает в комментариях Марина. На место прибыли оперативные службы.

В «Мегаполисе» пишут, что водитель цел. По данным издания, на фотографиях он стоит рядом с машиной в синей куртке, с трудом держась на ногах.





Утром на Лиговском проспекте, 246, такси Hyundai вылетело с дороги у железнодорожного переезда, въехало на верх насыпи и врезалось в бетонную стену забора.



