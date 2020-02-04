«Возбуждает ненависть к законотворчеству». Депутатам не нравятся «репрессивные» поправки в КоАП от Минюста

Глава комитета Госдумы по законодательству и госстроительству Павел Крашенинников раскритиковал проект поправок в Кодекс об административных правонарушениях. Он считает, что за подобное можно и возненавидеть.

Слова депутата 4 февраля приводит «Интерфакс», Крашенинников считает, что проект, представленный Минюстом, «никуда не годится и возбуждает ненависть к законотворчеству». Он назвал неприемлемым многократное увеличение штрафов и изменение сроков давности за административные проступки. Это, по его мнению, не годится «ни для бизнеса, ни для граждан». Проект нельзя представлять и вносить в Госдуму, потому что он «сырой», сделал выводы председатель комитета по законодательству. Ранее депутаты-единороссы назвали проект «репрессивным».

Новый текст КоАП был опубликован на портале проектов нормативных правовых актов, его обсуждение продолжится минимум до 19 февраля.

Поправки, которые на основе запросов МВД сформировали представители Минюста, предусматривают увеличение штрафов за превышение скорости на 20 км/ч, наказывать за ряд нарушений можно не в течение максимум трёх месяцев со дня события, а год после него. По предлагаемым поправкам с 200 часов до 60 часов сокращается предельный срок обязательных работ, ограничивается возможность применения административного ареста несовершеннолетних, беременных, инвалидов, одиноких родителей, имеющих детей в возрасте до 14 лет, и т.д.

Минюст предусмотрел скидки. Если раньше штраф вдвое меньше в первые 20 суток можно было платить только за нарушения ПДД, то в новой версии такая опция предусмотрена для более чем 1000 из 1666 составов правонарушений.



