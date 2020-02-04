«Зенит» – теперь женский. Какие футболистки будут биться за стрелку на груди

Футбольный клуб «Зенит» представил первых игроков своей новой женской команды. «Фонтанка» рассказывает о них и показывает.

Скриншот с сайта instagram.com / oleksuk10

В январе, пока Сергей Семак боролся за Кокорина, «Зенит» объявил о создании женской команды. Новый коллектив сразу же был заявлен для участия в чемпионате и Кубке России (среди женщин) в сезоне 2020 года. Главным тренером стала Ольга Порядина, пятикратная чемпионка России по футболу. Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев заявил, что через два сезона от девушек ждут лидерства в чемпионате. Накануне «Зенит» представил первых игроков.

Екатерина Морозова





Воспитанница кемеровского «Кузбасса». В составе «Зоркого» из Красногорска завоевала серебро (2014) и бронзу (2015) чемпионата России, еще одно серебро было получено в 2018-м вместе с московским «Чертаново». В составе сборной России выиграла бронзовые медали летней Универсиады-2017 в Тайбэе.

Ксения Олексюк

Ксения Олексюк вызвана в юниорскую сборную России ??? pic.twitter.com/mlbPGV5Ri0 — Женский футбольный клуб «Зенит» (@zenitwomen) February 3, 2020

Воспитанница петербургского футбола. Начинала тренироваться в «Приморочке» (ГБОУ «Школа №583»), продолжила в «Авроре», в составе которой участвовала в чемпионате Санкт-Петербурга и первенстве России по мини-футболу.

Елена Брусова

Еще одна петербурженка. Начинала футбольную карьеру в петербургском клубе «Лидер». Дважды побеждала в первенстве России по мини-футболу в своей возрастной группе.

Людмила Шадрина

Людмила Шадрина начинчала в столичных клубах «Приалит» и «Чертаново». В 2016-м перешла в ЦСКА. В составе армейцев стала чемпионкой России-2019.

Вера Симановская

Уроженка Коломны. Взрослую карьеру начала в 2015 году в составе подмосковной «Россиянки». В 2016 году полузащитница стала игроком ЦСКА, вместе с которым завоевала титул чемпиона России-2019.

Дарья Шквара

Воспитанница новороссийского «Черноморца». Чемпионка России в составе подмосковной «Россиянки» сезона-2015. В «Зенит» перешла из пермской «Звезды-2005».

Татьяна Степанова

Начала заниматься футболом в Ухте. Играла за ЦСКА и «Россиянку». Вызывалась в юношескую и молодежную сборные России.

Кристина Федорова

Фото: фото со страницы Кристины / vk.com

Кристина Федорова: «Стала вратарем, потому что нравилось чувствовать себя главной на поле»



Первое интервью голкипера женской команды сине-бело-голубых: https://t.co/VYx2y7OAvr pic.twitter.com/Gdd4A9NBcl — Женский футбольный клуб «Зенит» (@zenitwomen) February 4, 2020

Воспитанница тольяттинской «Лады». Играла за краснодарскую «Кубаночку», азовскую «Дончанку» и московский «Локомотив». Выступала за молодежную сборную России. В 2018 году вызывалась в расширенный состав национальной команды.

Артем Кузьмин, «Фонтанка.ру»