Центробанк нашел в России 237 финансовых пирамид: лидируют интернет-лохотроны и кредитные кооперативы

Директор департамента противодействия недобросовестным практикам Банка России Валерий Лях заявил о серьезном увеличении количества финансовых пирамид.

Если в 2017 году их было выявлено 137, в 2018-м — 168, то по итогам 2019 года — сразу 237. В основном это общества с ограниченной ответственностью (ООО) и интернет-проекты, а также кредитные потребительские кооперативы, сообщает РБК со ссылкой на Ляха 4 февраля. Кроме классических предложений: строительство недвижимости, выращивание сельскохозяйственных культур, инвестирование в акции компаний, которые не торгуются на бирже, но должны «вот-вот» выйти, есть и «оригинальные решения». Мошенники предлагают индивидуальные инвестиционные продукты, доверительное управление средствами и криптоактивами.

По словам Ляха, рост количества раскрытых пирамид связан с тем, что ЦБ создал Центр компетенций по этим проблемам, который выявляет и расследует деятельность подобных организаций и помогает пресекать её до того, как они успеют развиться.



