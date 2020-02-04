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Происшествия
04.02.2020 19:17
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План эвакуации с получасовой прогулкой рассорил родителей «не синих» детей и школы Пушкинского района

От эвакуаций из-за сообщений лжеминёров устали не только учителя и дети, но и родители. К 4 февраля недовольство превратилось в бурное обсуждение конфликта между двумя учебными заведениями в Пушкинском районе, который хотя и мог быть сильно преувеличен, превратился в требование проверки от районного отдела народного образования.

Информация о том, что утром во вторник при эвакуации 297-й школы на Центральной улице, 6, ученики «в тапочках и без сменной обуви» целых 20 минут пешком шли до Полоцкой улицы, 4, к. 3, где расположена 511-я школа, появилась в группе «Детскосельский Онлайн» во «ВКонтакте». Как написали родители, прогулка завершилась тем, что учеников в здание просто не пустили, а заставили мёрзнуть на улице. Якобы их на месте никто не ждал.

«Более того, детей просто выталкивали обратно на улицу. Со слов ребёнка, директор 511-й школы – Короваева Лариса Евгеньевна лично всех выгоняла, говоря, что дети ещё не синие, а у неё идёт учебный процесс», – описал ситуацию автор поста. Пользователи негодование разделили, охотно присоединились к обсуждению и начали советовать «гнать директора в шею» или писать жалобы «в прокуратуру».

Мать одного из замерзших шестиклассников, Жанна Старовойтова, пояснила «Фонтанке», что поведение руководства 511-й было «хамским» и, хотя её дочь пустили внутрь, дети старше седьмого класса долгое время пробыли снаружи.


Как оказалось, руководство учебных заведений видит произошедшее немного иначе. О том, как, с её точки зрения, происходила эвакуация, «Фонтанке» рассказала директор 511-й школы Лариса Короваева. По её словам, порядка 700 учащихся из 297-й школы начали приходить к началу пятого урока, около 14.15. Человек пятьсот – учеников начальных классов, а также 5-х и 6-х классов – решено было разместить в актовом зале. Их пропускали в первую очередь. Также проходили дети, которых сообщение о заминировании застало во время урока физкультуры, и они были легко одеты. А вот старшеклассников просили чуть задержаться и пропустить малышей. К тому моменту, когда позволили зайти и им, пришла информация о том, что минирование было ложным и всем можно возвращаться.

Именно столпотворение на входе, по мнению директора, могло привести к недопониманию, а затем и искажению информации. Короваева настаивает, что никто не выталкивал из школы учащихся соседнего заведения. Руководство 297-й школы, как оказалось, принимающую сторону и не винит.

«Дети дошли и поэтапно размещались. Но вы представьте, как может такое количество детей одновременно войти в здание: их же нужно и разместить, и раздеть. Считаю, не было никакого конфликта, просто мы первый раз так далеко шли, все устали, а тут ещё и тревожность родителей. Может быть, при такой массе детей приходилось кого-то и перекрикивать», – поделилась с корреспондентом «Фонтанки» директор эвакуированной школы Татьяна Михайлова.

Она сообщила, что всем ученикам дали одеться и не повторяли ошибок коллег, которые зимой 2020 года сначала отправляли детей на улицу, а лишь затем выносили им верхнюю одежду. По утверждению Михайловой, старшеклассники, которые, возможно, и вышли с уроков физкультуры в лёгкой спортивной форме, просто не послушали старших. С их родителями намерены поговорить педагоги. «Нарушителям» и всем желающим, по её словам, сразу выдали пледы. О том, что теперь каждому ребёнку положена тёплая накидка, ещё в середине января заявляли в администрации Пушкинского района. На вопрос о том, почему коллектив не отправили на время в ДК «Детскосельский», который находится через дорогу, руководитель пояснила, что действовали чётко по «плану эвакуации».

По мнению Жанны Старовойтовой, такие объяснения выглядят неубедительно. «Очень сильно напрягает, что при наличии зданий рядом детей всё равно гонят в школу за километр от нас! Это просто руководство и администрация не хотят договариваться и обеспечивать другие пути». О произошедшем родители написали заявление в РОНО.


 

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