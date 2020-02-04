Продолжение Пискарёвского проспекта и Колтушское шоссе получат дополнительные деньги – федеральные

Реконструкция Колтушского шоссе, а также строительство обхода Мурино в створе Пискаревского проспекта, путепровода во Всеволожске и нового моста через Волхов в Киришах получат федеральные субсидии. О выделении транша в 5 с лишним миллиардов рублей на реализацию больших инфраструктурных проектов договорились комитет по дорожному хозяйству Ленинградской области и федеральное дорожное агентство «Росавтодор».

Как сообщили «Фонтанке» 4 февраля в пресс-службе дорожного комитета, деньги будут поступать в течение трёх лет. В этом году регион рассчитывает получить 200 миллионов рублей на мост через Волхов и всеволожский путепровод. Кроме того, комитет обратился в «Росавтодор» с просьбой выделить федеральные средства на строительство моста через Свирь в Подпорожье, где сейчас вообще нет моста.

Проект реконструкции Колтушского шоссе на участке от КАД до Колтушей был одобрен федеральной экспертизой в январе. Проект предполагает частичное расширение загруженной магистрали до четырёх полос. Развязка на этом же шоссе у станции «Мельничный ручей» во Всеволожске строится с весны 2019 года. Сейчас ведётся устройство временной дороги, на которую переведут транспорт. Строительство мостов через Волхов и Свирь стартовало в январе.







