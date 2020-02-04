Больше 70 ДТП с такси произошло в Петербурге и области с начала года

Госавтоинспекция Петербурга и Ленинградской области подсчитала количество ДТП с участием легковых такси, произошедших с начала 2020 года. В них пострадали более десятка человек.

Как сообщает 4 февраля отдел пропаганды УГИБДД, с 1 января на территории Петербурга и Ленобласти инспекторы зафиксировали 74 ДТП с участием легковых такси. В этих авариях травмы различной степени тяжести получили 14 человек.

С 3 по 7 февраля инспекторы ДПС вместе с представителями органов исполнительной власти проведут оперативно-профилактическое мероприятие «Нелегальное такси», направленное на пресечение нарушений в области пассажирских перевозок легковыми такси. Сотрудники ГИБДД будут проверять законность работы такси, соблюдение миграционного законодательства и требований безопасности.





Только за сегодняшний день очевидцы сообщали минимум о четырех ДТП с участием такси. А на Петроградской набережной утром 4 февраля инспекторы ДПС задержали таксиста, который возил пассажиров, будучи лишенным прав за «пьяную» езду.

Профилактическое мероприятие пройдет во всех районах Петербурга, а также Всеволожском и Гатчинском районах Ленобласти.