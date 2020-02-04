Не Том Хэнкс, но тоже «Терминал». В транзитной зоне Пулково увяз иностранец

На прозябание в петербургском аэропорту обречен 41-летний Владимир Курдоглян. Нет, в его Кракожии не случилась война, и он не остался без гражданства. Просто МВД восемь месяцев не может исполнить решение суда, а ФСБ читать не хочет.

фрагмент из фильма «Терминал»

Курдоглян прилетел из Еревана в Пулково днем 3 февраля. Сотрудник погранконтроля посмотрел в компьютер и заявил, что пассажиру отказано во въезде.

Это, мягко говоря, устаревшая информация. Объединенная база данных МВД и ФСБ не обновлялась с июня 2019 года – тогда Смольнинский суд отменил запрет и разрешил Курдогляну вернуться в страну. «Нас это не интересует», – ответили пограничники на мольбы иностранца, и он побрел в транзитную зону повторять судьбу героя Тома Хэнкса из фильма «Терминал».

В Петербурге Курдоглян обосновался давно. У него жена, дети 8 и 14 лет, регистрация, официальная работа бригадиром в дорожно-строительной компании. В мае и октябре 2017 года он совершил два административных правонарушения – припарковал машину ближе пяти метров от пешеходного перехода и перешел дорогу в неположенном месте. Совокупный штраф по статьям 12.19 и 12.29 КоАП составил полторы тысячи рублей. Но российские законы таковы, что за два нарушения в течение трех лет – независимо от их тяжести – иностранец может получить «бан» на посещение страны. И Курдоглян его получил. В марте 2018-го Управление по вопросам миграции ГУ МВД Петербурга и области вынесло решение о запрете въезда до 31 октября 2020 года.





Такую меру Курдоглян, оплативший штрафы, посчитал драконовской и оспорил ее в Смольнинском районном суде. В июне 2019-го судья Екатерина Осипова сочла его доводы вразумительными, а жесткость полиции – немотивированной. Запрет на въезд она отменила.

В суде интересы государства представляла сотрудница правового отдела УВМ ГУ МВД Анастасия Шленчак. На заседаниях он присутствовала. Мотивированное решение в окончательной форме судья изготовила в конце августа 2019 года. Курдоглян его забрал и, радостный, купил билеты в Петербург.

По федеральным правилам, МВД обязано в трехдневный срок внести в базу данных информацию об отмене запрета на въезд. Один день дается на внутриведомственный документооборот и два – для направления этой информации в Управление информационного обеспечения оперативно-разыскной деятельности Службы контрразведки ФСБ России.

Шли месяцы.

По словам Владимира Курдогляна, в Петербург он прилетел с решением Смольнинского суда.

«Я подошел к сотрудникам пограничного контроля аэропорта «Пулково» и объяснил ситуацию, – вспоминает он. – Мне ответили, что решение суда для них никакого значения не имеет, и им должны направлять информацию об открытии въезда органы МВД».





Курдогляна оставили в транзитной зоне. Он позвонил в УВМ ГУ МВД.

«Женщина пояснила, что это мои проблемы, и что мне надо было самому приносить к ним решение суда и писать заявление… – пересказывает Курдоглян и добавляет: – Интересно, как они это себе представляют, если меня не пускают в Петербург? Я пытался возразить, что сотрудница УВМ тоже была в суде и могла бы забрать решение, но собеседница бросила трубку».

Место обитания петербургского Хэнкса комфортным вряд ли назовешь. В транзитной зоне к услугам пассажиров представлены ряды жестковатых стульев, кафе с запредельными ценами (чай и сладость за 450 рублей) и вид из окна на «взлетку».

«Здесь холодновато, – говорит Владимир. – Кашлять начинаю помаленьку».

Добраться до миграционного управления и предъявить решение суда он не может. Граница на замке. ФСБшники предупредили его: при малейшей попытке сунуться в Россию иным способом (не через аэропорт) будет Владимиру обеспечено уголовное дело по 322-й статье УК с тюремной перспективой на четыре года. Под предупреждением стоит подпись начальника смены 1 отдела погранконтроля КПП «Пулково-аэропорт» старшего лейтенанта Чуркина.

Пресс-секретарь погрануправления ФСБ Петербурга и области Алексей Куликов комментарии давать отказался:

«Я нахожусь на учебе, а мой коллега – на больничном. Увы, помочь ничем не могу».

В Пулково работает целое миграционное подразделение – отдел противодействия незаконной миграции «Аэропорт Пулково» УВМ ГУ МВД Петербурга и области. Отзывчивым его не назовешь. Курдоглян внимания к своей проблеме от этого отдела не чувствует и не видит.

Александр Ермаков, «Фонтанка.ру»

Уже когда материал был опубликован, в пресс-службе ГУ МВД Петербургу и области «Фонтанке» сообщили, что ситуация с Курдогляном возникла вследствие технической ошибки.

«Сейчас УВМ во взаимодействии с погрануправлением УФСБ пытается оперативно решить вопрос о въезде гражданина. По указанию руководства главка назначена служебная проверка», – уточнили в ведомстве.