Авто Признание & Влияние Фонтанка-500 Книги «Фонтанки» Доктор Питер Афиша Plus
18+
Проекты
JPG / PNG / GIF, до 15 Мб

Я принимаю все условия Пользовательского соглашения

Яндекс.Погода

-3°C
/ Завтра: -3
$ 63.43р
70.13р
21:31 04.02.2020
Расширенный поиск

Общество
04.02.2020 20:26
Печать

Не Том Хэнкс, но тоже «Терминал». В транзитной зоне Пулково увяз иностранец

На прозябание в петербургском аэропорту обречен 41-летний Владимир Курдоглян. Нет, в его Кракожии не случилась война, и он не остался без гражданства. Просто МВД восемь месяцев не может исполнить решение суда, а ФСБ читать не хочет.

Не Том Хэнкс, но тоже «Терминал». В транзитной зоне Пулково увяз иностранец

фрагмент из фильма «Терминал»

Курдоглян прилетел из Еревана в Пулково днем 3 февраля. Сотрудник погранконтроля посмотрел в компьютер и заявил, что пассажиру отказано во въезде.

Это, мягко говоря, устаревшая информация. Объединенная база данных МВД и ФСБ не обновлялась с июня 2019 года – тогда Смольнинский суд отменил запрет и разрешил Курдогляну вернуться в страну. «Нас это не интересует», – ответили пограничники на мольбы иностранца, и он побрел в транзитную зону повторять судьбу героя Тома Хэнкса из фильма «Терминал».

В Петербурге Курдоглян обосновался давно. У него жена, дети 8 и 14 лет, регистрация, официальная работа бригадиром в дорожно-строительной компании. В мае и октябре 2017 года он совершил два административных правонарушения – припарковал машину ближе пяти метров от пешеходного перехода и перешел дорогу в неположенном месте. Совокупный штраф по статьям 12.19 и 12.29 КоАП составил полторы тысячи рублей. Но российские законы таковы, что за два нарушения в течение трех лет – независимо от их тяжести – иностранец может получить «бан» на посещение страны. И Курдоглян его получил. В марте 2018-го Управление по вопросам миграции ГУ МВД Петербурга и области вынесло решение о запрете въезда до 31 октября 2020 года.


Такую меру Курдоглян, оплативший штрафы, посчитал драконовской и оспорил ее в Смольнинском районном суде. В июне 2019-го судья Екатерина Осипова сочла его доводы вразумительными, а жесткость полиции – немотивированной. Запрет на въезд она отменила.

В суде интересы государства представляла сотрудница правового отдела УВМ ГУ МВД Анастасия Шленчак. На заседаниях он присутствовала. Мотивированное решение в окончательной форме судья изготовила в конце августа 2019 года. Курдоглян его забрал и, радостный, купил билеты в Петербург.


Для просмотра в полный размер кликните мышкой

По федеральным правилам, МВД обязано в трехдневный срок внести в базу данных информацию об отмене запрета на въезд. Один день дается на внутриведомственный документооборот и два – для направления этой информации в Управление информационного обеспечения оперативно-разыскной деятельности Службы контрразведки ФСБ России.

Шли месяцы.

По словам Владимира Курдогляна, в Петербург он прилетел с решением Смольнинского суда.

«Я подошел к сотрудникам пограничного контроля аэропорта «Пулково» и объяснил ситуацию, – вспоминает он. – Мне ответили, что решение суда для них никакого значения не имеет, и им должны направлять информацию об открытии въезда органы МВД».


Курдогляна оставили в транзитной зоне. Он позвонил в УВМ ГУ МВД. 

«Женщина пояснила, что это мои проблемы, и что мне надо было самому приносить к ним решение суда и писать заявление… – пересказывает Курдоглян и добавляет: – Интересно, как они это себе представляют, если меня не пускают в Петербург? Я пытался возразить, что сотрудница УВМ тоже была в суде и могла бы забрать решение, но собеседница бросила трубку».

Место обитания петербургского Хэнкса комфортным вряд ли назовешь. В транзитной зоне к услугам пассажиров представлены ряды жестковатых стульев, кафе с запредельными ценами (чай и сладость за 450 рублей) и вид из окна на «взлетку».

«Здесь холодновато, – говорит Владимир. – Кашлять начинаю помаленьку».

Добраться до миграционного управления и предъявить решение суда он не может. Граница на замке. ФСБшники предупредили его: при малейшей попытке сунуться в Россию иным способом (не через аэропорт) будет Владимиру обеспечено уголовное дело по 322-й статье УК с тюремной перспективой на четыре года. Под предупреждением стоит подпись начальника смены 1 отдела погранконтроля КПП «Пулково-аэропорт» старшего лейтенанта Чуркина.

 Пресс-секретарь погрануправления ФСБ Петербурга и области Алексей Куликов комментарии давать отказался:

«Я нахожусь на учебе, а мой коллега – на больничном. Увы, помочь ничем не могу».

В Пулково работает целое миграционное подразделение – отдел противодействия незаконной миграции «Аэропорт Пулково» УВМ ГУ МВД Петербурга и области. Отзывчивым его не назовешь. Курдоглян внимания к своей проблеме от этого отдела не чувствует и не видит.

Александр Ермаков, «Фонтанка.ру»

Уже когда материал был опубликован, в пресс-службе ГУ МВД Петербургу и области «Фонтанке» сообщили, что ситуация с Курдогляном возникла вследствие технической ошибки.

«Сейчас УВМ во взаимодействии с погрануправлением УФСБ пытается оперативно решить вопрос о въезде гражданина. По указанию руководства главка назначена служебная проверка», – уточнили в ведомстве.

Читайте также
Яндекс.Рекомендации

Наши партнёры

СМИ2

Lentainform

Загрузка...

24СМИ. Агрегатор

Новости компаний
shutterstock.com/ предоставлено компанией ООО "Терминал-Ресурс"
04.02.2020 18:00

Открытое небо над Пулковскими высотами

На подъезде к Пушкину вдоль Петербургского шоссе строительная компания «Терминал-Ресурс» ведёт комплексное освоение территории.
предоставлено компанией ARKAN
04.02.2020 17:03

Итоги января 2020 года от команды ARKAN

За первый месяц 2020 года было совершено 19 попыток угона транспортных средств. Лидерами по происшествиям в январе стали Санкт-Петербург и ЛО – 10 попыток, за ними идет Москва – 7 попыток и 2 попытки были совершены в регионах.
Предоставлено компанией "Петербургская Недвижимость"
04.02.2020 15:55

«Петербургская Недвижимость» запустила подкаст о том, как купить квартиру

Компания «Петербургская Недвижимость» запустила собственный подкаст «Где жить?» о недвижимости, ипотеке и всем, что нужно знать о покупке квартиры в строящемся доме. В первом выпуске рассказывается, что такое эскроу-счет и стоит ли его бояться.
Фото предоставлено пресс-службой ГК «Эталон»
04.02.2020 15:32

Специалисты Группы «Эталон» провели экскурсию для школьников по кварталу «Галактика»

На территории квартала «Галактика» от Группы «Эталон» состоялась экскурсия для учащихся старших классов школ-интернатов Санкт-Петербурга в рамках программы Фонда поддержки талантливой молодежи «Лидеры России».
ПСК
04.02.2020 14:30

«Новый Невский» получил аккредитацию еще одного банка

ЖК бизнес-класса «Новый Невский» от ГК «ПСК» аккредитован «Промсвязьбанком».
Группа компаний «ЦДС»
04.02.2020 12:47

Группа ЦДС дарит дополнительные скидки на квартиры и паркинг до 9 февраля

Группа ЦДС запускает акцию «Неделя теплых скидок». До 9 февраля застройщик дарит всем покупателям дополнительные скидки на квартиры в размере до 100 тысяч рублей и на паркинг в размере 50 тысяч рублей.
Инвестиционно-строительная компания «Отделстрой»
04.02.2020 11:30

Снижена ставка по ипотеке на трехкомнатные квартиры в «Новом Оккервиле»

В IV очереди ЖК «Новый Оккервиль» с 1 февраля 2020 года начала действовать программа субсидированной ипотеки от ПАО Сбербанк.
Setl Group
04.02.2020 11:01

Setl Group применяет лазерный сканер для контроля строительства ЖК «Чистое небо»

Технологию лазерного сканирования начал использовать холдинг Setl Group, чтобы дополнительно контролировать качество строительства ЖК «Чистое небо» в Приморском районе.
фото предоставлено JUNWEX
04.02.2020 10:00

Выставка JUNWEX представит горожанам ювелирные шедевры России

5 февраля в Петербурге откроется знаменитая выставка JUNWEX, которая уже 27 лет знакомит горожан с мастерством ювелиров со всей страны. Это тысячи квадратных метров, около 500 компаний и более 50 миллионов украшений из золота, серебра и драгоценных камней.
ГК «КВС»
04.02.2020 09:53

В online-магазине квартир «КВС» появилась Семейная ипотека

В online-магазине квартир от Группы компания «КВС» появилась возможность приобретения жилья по программе «Ипотека с господдержкой для семей с детьми».
ГК «Полис Групп»
03.02.2020 17:24

Готовность ЖК «ПаркЛэнд» от ГК «Полис Групп» составляет 95%

ГК «Полис Групп» завершает строительство жилого комплекса «ПаркЛэнд» в Кудрово. В настоящее время на объекте полностью завершены работы по предчистовой отделке и установке входных дверей в квартирах, смонтировано уличное освещение, на 99% завершен фасад.
ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК»
03.02.2020 16:35

МКБ подвел итоги партнерской программы за 2019 год

МКБ подвёл первые итоги партнерской программы по привлечению клиентов МСБ в банк. Партнерская программа банка была запущена в мае прошлого года, к середине года количество партнеров достигло двухсот. По состоянию на 1 января 2020 года с банком сотрудничают 502 компании.