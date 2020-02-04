Вывеска больше – эстетики меньше? Смольный увеличил размер, но бизнес все равно недоволен

После трехлетней борьбы чиновники согласились увеличить допустимый размер вывесок и добавить им разнообразия. Но бизнес снова не рад: сложна процедура согласований, что станет золотой жилой для проектных бюро.

автор фото Александр Коряков/Коммерсантъ

Новая версия эстетических регламентов, регулирующих внешний вид и размеры вывесок и других информационных конструкций, появилась на сайте комитета по градостроительству и архитектуре 4 февраля. Документ, который бизнес ждал три года, вновь расколол предпринимателей на два лагеря. Те, чьи пожелания чиновники учли, называют новые правила эталоном либеральной мысли. Те, кто получил отказ, – дополнительным барьером и источником конфликта. Эстетика – превыше всего, возражают чиновники.

Эстетические регламенты КГА были утверждены еще 31 января 2017 года: появился ряд жестких требований к размеру, внешнему виду и допустимым типам рекламных и информационных конструкций. Первыми протест заявили владельцы торговых центров и гипермаркетов. По их словам, маленькие буквы на больших объектах противоречат эстетике и здравому смыслу, да и владельцам заведений обернутся убытками. Собственники магазинов негодовали по поводу ограниченного перечня допустимых шрифтов и цветовых решений. К примеру, франчайзи известных марок оказались перед выбором: соблюдать требования брендбука или нарушать нормы. Недовольны остались операторы аптек и ресторанов в формате drive, чьи консольные вывески, выносные меню и указатели оказались вне закона.

Не желая платить штрафы и ждать, пока их конструкции демонтируют, предприниматели написали коллективную жалобу главе Северной столицы Александру Беглову. В итоге на снос ранее согласованных вывесок был введен мораторий, а параллельно запущен сбор предложений для корректировки нормативов.

Но процесс забуксовал. КГА отказался радикально пересматривать эстетический регламент, предложив бизнесу согласиться на косметические правки. Предприниматели ответили отказом, и обсуждение пошло на второй круг.





Период неопределенности не добавил улицам города стилистического единства. Кто-то подчинился новым правилам и повесил маленькие вывески, кто-то оставил старые, воспользовавшись мораторием, кто-то, получив предписание на демонтаж, решил работать с временной растяжкой, дожидаясь смягчения регламента. Под ударом оказались конструкции, которые ранее не требовали согласования, поэтому не попали под мораторий. Например, с крыши гостиница «Октябрьская» исчезло слово «гостиница», хотя осталось «Октябрьская». С того же здания убрали буквы ВТБ, хотя сам банк сообщил, что решил отказаться от рекламы по собственной инициативе. Убрали вывеску с крыши гостиницы Park inn «Пулковская» и институт «Ленаэропроект» на набережной Обводного канала.

По оценке комитета по печати, который выдает финальное разрешение и сносит незаконные конструкции, количество вывесок, оказавшихся вне правового поля, исчисляется сотнями.

Редакция, вынесенная КГА на общественное обсуждение, существенно либерализует действующие правила. В частности, аптекам разрешили устанавливать консольные вывески с медицинскими крестами перпендикулярно фасаду. Точкам общепита в формате drive дали возможность поставить несколько указателей, а также стойку с меню рядом с спикерфонами, а не в 25 метрах друг от друга, как раньше. Строителям — размещать информацию об объектах на ограждениях стройплощадок.

Допустимые габариты тоже увеличатся. В действующей редакции максимальный размер для всех вывесок составляет от 0,55 до 0,62 м. Новая версия делит конструкции на несколько типов в зависимости от места расположения, здания и вида самой вывески.

Так, в Центральном, Адмиралтейском, Василеостровском, Петроградском, Петродворцовом, Кронштадтском районах максимальная высота настенных вывесок в виде букв может достигать 0,55 или 0,62 м, если это иное конструктивное решение. Когда название магазина, например, пишется в две строки, размер может быть увеличен до 0,75 м. Такие же правила действуют в Московском районе (за исключением Пулковского шоссе, Московского шоссе, Ново-Рыбинской улицы, Воздухоплавательной улицы, Витебского проспекта и проспекта Космонавтов) и Пушкинском районе (за исключением территории поселка Шушары).

В Приморском, Выборгском, Курортном, Калининском, Невском, Красногвардейском, Фрунзенском, Колпинском, Кировском, Красносельском районах максимально допустимая высота вывески на жилом здании составит 0,62 м, на нежилом – 0,8 м. Если надпись в две строки, то она может достигнуть 1 м. Если информационная конструкция не вписывается в утвержденные габариты, ее можно согласовать как индивидуальный проект. Правда, если высота превысит 1/15 фасада или 1,65 м, делать это придется через Градостроительный совет.

Допустимая высота крышных конструкций осталась прежней – от 0,8 до 3 м в зависимости от этажности. Но чиновники прописали, что один этаж составляет 3 м, таким образом, высокие промышленные здания, которые формально насчитывают мало этажей, не будут дискриминированы. Кроме того, если раньше вывеску на крыше мог поставить только собственник здания, то сейчас и «другое заинтересованное лицо», к примеру, якорный арендатор торгового или бизнес-центра. Единственное условие – занимать более 50% общей площади.





В ближайшие месяцы КГА будет выслушивать мнение бизнеса по поводу поправок. Если документ получит одобрение предпринимателей, он вступит в силу. Если недовольных снова окажется слишком много, корректировка пойдет на третий круг.

Но уже сейчас ясно, что мнения по поводу эстетических регламентов снова разделятся. Предсказуемо, довольны документом аптечники, которым разрешили сохранить консоли, и операторы формата drive, которые наконец-то получили возможность согласовать свое оборудование.

«Действующая редакция применяет одни и те же нормы для автодилеров, АЗС и для общепита. В итоге спикерфон нужно ставить в 25 м от стойки с меню, так что клиент, желающий сделать заказ, должен обладать поистине орлиным взором», – сообщил «Фонтанке» руководитель департамента согласования компании «АмРест» (бренды KFC и Pizza Hut) Илья Тарасов. Сейчас КГА предложил разграничить эти форматы. Кроме того, общепиту разрешат увеличить количество оборудования пропорционально числу линий обслуживания. «Бизнес в сфере общепита надеется на скорейшее принятие поправок в той редакции, которые предложены к обсуждению», – говорит он.

С точки зрения фасадных конструкций КГА удалось достигнуть идеального баланса между желанием бизнеса сделать свои вывески более заметными и интересами граждан, которые хотят видеть красивый город, считает Илья Тарасов. «Еще больше укрупнять габариты не нужно, иначе будет не Петербург, а Шанхай», – подчеркивает он. Сам «АмРест» заменил вывески в соответствии с правилами, принятыми в 2017 году. Но воспользуется послаблениями и согласует более крупные конструкции там, где это возможно.

Более критично настроены владельцы ТЦ и гипермаркетов. «К примеру, на магазине в Весёлом посёлке мы должны будем повесить вывеску высотой 80 сантиметров, которую не будет видно с дороги», – говорит член совета директоров «Максидома» Мария Евневич.

По ее словам, сейчас все вывески всех торговых комплексов и гипермаркетов в Петербурге – больше допустимых габаритов. В итоге, чтобы оставить их на месте, предпринимателям придется согласовывать не саму вывеску, а заново выполненный архитектурный проект уже существующего здания.

«Таким образом создаётся целый рынок дополнительных и повторных согласований, под которые подпадут почти все торговые сети, работающие в Петербурге. Ни для кого не секрет, что архитектурный проект – это дорого, долго, трудоёмко и ещё надо угадать с выбором архитектурного бюро. Ведь проект не всякого архитектурного бюро может понравиться комитету по градостроительству и архитектуре», – комментирует она. Состав градсовета формирует главный архитектор Петербурга, он же по совместительству является главой КГА. «Вряд ли это можно назвать группой независимых экспертов», – отмечает Мария Евневич.

Новая версия эстетического регламента куда более содержательная, чем прежняя, в которой не учли 90% поправок бизнеса, считает глава комиссии по рекламе Общественного совета при губернаторе Роман Шайхайдаров. Но вынос решения по крупным конструкциям на градсовет создает дополнительные административные барьеры.

«Орган, который должен принимать решения по стратегическим вопросам, – таким, как облик нового СКК, – не должен заниматься согласованием вывесок магазинов. Это абсурд, глупость и неуважение к членам Градостроительного совета», – прокомментировал он. В том, чтобы разрешить крупные вывески в спальных районах, нет ничего крамольного. «За пределами исторического центра вывески порой украшают. Они могут быть объектом, которые нарушают архитектурную среду, потому что среды нет», – сказал он.

В КГА, напротив, уверены, что проблема информационного шума для новых районов стоит еще более остро, чем для центра.

«Я абсолютно не разделяю позицию некоторых представителей бизнеса о том, что у нас невзрачная архитектура и её нужно украшать рекламой», – заявил «Фонтанке» глава ведомства Владимир Григорьев. Чтобы воспринять вывеску торгового центра, находящегося в двухстах метрах от Московского проспекта, достаточно, чтобы ее размер был полметра, уверен он. «Конечно, чтобы эту вывеску заметил каждый, даже боковым зрением, даже несясь в автомобиле, предпринимателям хочется, чтобы она была метра три. Но только вопрос, надо ли это», – заключил он.

Галина Бояркова, «Фонтанка.ру»