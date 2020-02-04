Россия попросит у Евросоюза до миллиона евро на проектирование альтернативы «дороги смерти» до «Брусничного»

Россия и Финляндия намерены запросить грант ЕС на разработку проекта планировки территории нового автомобильного подхода от федеральной автомобильной трассы А181 «Скандинавия» до международного пункта пропуска «Брусничное». Альтернативная трасса заменила бы печально известную смертельными ДТП технологическую дорогу вдоль Сайменского канала. Ориентировочный бюджет проекта – один миллион евро. Об этом «Фонтанке» 4 февраля рассказал глава Дирекции по развитию транспортной системы Петербурга и Ленобласти Кирилл Поляков.

Финансирование планируется получить через программу приграничного сотрудничества «Юго-Восточная Финляндия – Россия» 2014–2020. Заявки на последний, шестой, отборочный тур принимаются до 27 февраля, общий объём финансирования по нему на все проекты составляет 5 млн евро. По условиям программы грант может составлять до 80%. Оставшиеся 20% – софинансирование со стороны Минтранса России и Ленинградской области.

«В результате разработки предпроектной документации были определены и согласованы с Росавтодором и профильными комитетами Ленинградской области принципиальные планировочные решения, основные технические параметры новой автомобильной дороги, результаты экономических расчетов. В этот раз мы хотим получить грант на разработку проекта планировки территории. Это следующий этап, который позволяет точно определить границы необходимого земельного участка для целей проектирования и строительства», – уточнил Поляков.

Финское агентство транспортной инфраструктуры и Минтранс РФ поддержали идею подать заявку на грант.





В октябре 2018 года Дирекция по развитию транспортной системы Санкт-Петербурга и Ленинградской области представила обоснование варианта альтернативного подхода к «Брусничному» вместо технической дороги вдоль Сайменского канала. Её строительство оценили в 9,6 млрд рублей.

Протяженность проектируемой новой дороги составляет 18,95 км, она имеет 2 полосы и расчетную скорость движения до 120 км/ч. В предпроектной работе также учтена возможность расширения дороги до 4 полос после 2042 года. Также был разработан и согласован вариант примыкания проектируемой дороги к существующей трассе до пункта пропуска в виде путепровода.