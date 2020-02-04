Россия попросит у Евросоюза до миллиона евро на проектирование альтернативы «дороги смерти» до «Брусничного»
Россия и Финляндия намерены запросить грант ЕС на разработку проекта планировки территории нового автомобильного подхода от федеральной автомобильной трассы А181 «Скандинавия» до международного пункта пропуска «Брусничное». Альтернативная трасса заменила бы печально известную смертельными ДТП технологическую дорогу вдоль Сайменского канала. Ориентировочный бюджет проекта – один миллион евро. Об этом «Фонтанке» 4 февраля рассказал глава Дирекции по развитию транспортной системы Петербурга и Ленобласти Кирилл Поляков.
Финансирование планируется получить через программу приграничного сотрудничества «Юго-Восточная Финляндия – Россия» 2014–2020. Заявки на последний, шестой, отборочный тур принимаются до 27 февраля, общий объём финансирования по нему на все проекты составляет 5 млн евро. По условиям программы грант может составлять до 80%. Оставшиеся 20% – софинансирование со стороны Минтранса России и Ленинградской области.
«В результате разработки предпроектной документации были определены и согласованы с Росавтодором и профильными комитетами Ленинградской области принципиальные планировочные решения, основные технические параметры новой автомобильной дороги, результаты экономических расчетов. В этот раз мы хотим получить грант на разработку проекта планировки территории. Это следующий этап, который позволяет точно определить границы необходимого земельного участка для целей проектирования и строительства», – уточнил Поляков.
Финское агентство транспортной инфраструктуры и Минтранс РФ поддержали идею подать заявку на грант.
В октябре 2018 года Дирекция по развитию транспортной системы Санкт-Петербурга и Ленинградской области представила обоснование варианта альтернативного подхода к «Брусничному» вместо технической дороги вдоль Сайменского канала. Её строительство оценили в 9,6 млрд рублей.
Протяженность проектируемой новой дороги составляет 18,95 км, она имеет 2 полосы и расчетную скорость движения до 120 км/ч. В предпроектной работе также учтена возможность расширения дороги до 4 полос после 2042 года. Также был разработан и согласован вариант примыкания проектируемой дороги к существующей трассе до пункта пропуска в виде путепровода.
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Справка:
Финляндия арендует у России Сайменский канал и дорогу вдоль него до 2062 года. Финны несут ответственность за содержание дороги. Она имеет статус технической и не предназначена для больших туристических потоков.
Вопрос о строительстве альтернативной дороги активно обсуждается уже на протяжении многих лет. Технико-экономическое обоснование для новой дороги Выборг – Брусничное было подготовлено ещё в 1990-х годах. Тогда же был сделан предварительный выбор участка для новой трассы.
Решение проблемы безопасности на дороге вдоль Сайменского канала сдвинулось с мёртвой точки после смертельной аварии, когда в ДТП с автобусом в марте 2017 года погибли три человека. Это ДТП было далеко не единственным в своём роде: тремя годами ранее практически на том же месте в результате столкновения лесовоза и микроавтобуса ушли из жизни 10 человек.
В 2017 году Минтранс отказал правительству Ленобласти в деньгах на строительство альтернативной трассы.
Прямо перед горячим новогодним сезоном в декабре 2017-го Минтранс РФ в целях безопасности запретил движение автобусов через «Брусничное» в обе стороны до весны, позже сделав исключение для регулярных рейсов. Такие меры вызвали критику со стороны перевозчиков и пассажиров, а власти Финляндии заявили, что ограничение трафика для автобусов не решает проблемы.
В 2018-м на технологической дороге, пролегающей вдоль Сайменского канала, были установлены знаки и нанесена разметка.
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