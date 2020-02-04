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Авто
05.02.2020 00:49
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Maybach оценили в 10 раз дешевле Datsun. Так падает в цене «премиум-класс»

На американском онлайн-аукционе Bring-A-Trailer по причине, остающейся загадкой даже для экспертов, довольно заурядный Datsun 240Z Series I 1971 года выпуска был неожиданно продан за 310 000 долларов. Одновременно на той же площадке ушел с молотка роскошный Maybach 57 2004 года в отличном состоянии — и всего за 34 000 долларов.

Вполне возможно, что Datsun привлек внимание какого-то коллекционера, поскольку имеет небольшой пробег (38 000 километров), оригинальный цвет Racing Green и на редкость хорошо сохранившийся салон, предполагает Сaradisiac. Обычно подобные «Датсуны» можно приобрести за сумму, раз в десять меньшую, правда, скорее всего, они не будут в столь «музейном» состоянии.

Скриншот из bringatrailer.com
Скриншот из bringatrailer.com

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С «Майбахом» ситуация зеркальная: роскошный лимузин премиум-класса, мечта российского олигарха, салон черной кожи, массажные кресла, отделка деревом, пробег меньше 90 тысяч — и продан всего за 34 000 долларов. То есть по цене нового кроссовера среднего класса и не премиального бренда.


Скриншот из bringatrailer.com
Скриншот из bringatrailer.com

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Подобные аукционы, как считает Jalopnik, это хороший способ установить истинную ценность того или иного автомобиля. Пятидесятилетий Datsun уже стал «свидетелем эпохи», памятником японскому дизайну второй половины прошлого века. Прекрасное техническое состояние и оригинальные детали конкретно этого экземпляра действительно могут сделать его ценным приобретением для коллекционера или музея.

«Членовоз» Maybach, даже будучи новым, многими воспринимался как курьез — отчасти из-за непомерной цены, начинавшейся от 341 000 евро. Сегодня эта роскошь безнадежно устарела, а «музейной ценностью» еще не стала. Теперь, как видно, удел таких машин — продаваться по цене в десятки раз меньшей, чем 15 лет назад. В Европе, кстати, тоже можно купить тридцати- или сорокалетний Rolls Royce по цене нового городского компакта, вот только его обслуживание обойдется в копеечку.

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