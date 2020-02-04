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Происшествия
04.02.2020 18:29
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Строителя Крестов-2 привлекли за батареи. Злоупотреблений ему насчитали на 42 млн

Следственный комитет закончил искать следы виновности бывшего генерального директора ОАО «ГСК» Виктора Кудрина в злоупотреблении полномочиями. Выводы готовы передать в суд.

О завершении расследования СК сообщает 4 февраля. Кудрина обвиняют по части первой статьи 201 УК, злоупотребил он, по версии следствия, на 42 млн рублей. Всего за годы строительства следственного изолятора «Кресты» в Колпино компания Кудрина по госконтракту получила от ФСИН больше 12 млрд, повод для уголовного преследования нашли среди батарей. Он якобы подписал «акты выполненных работ по монтажу ограждений радиаторов и стояков отопления и системы вентиляции», но деньги пустил на доделку чего-то другого в изоляторе, тем самым «причинив существенный вред охраняемым законом интересам государства».

Лёгкость в подписании любых актов Кудрину обеспечивал, по версии следствия из материалов уголовного дела о взятке, бывший замначальника регионального УФСИН Сергей Мойсеенко. От ГСК Кудрина и «Петроинвеста» Руслана Хамхокова он в общей сложности якобы получил 710 млн за общее покровительство. Хамхокова приговорили к пяти годам условно, Кудрина от клейма взяткодателя освободило признание — он добровольно рассказал, кому и за что носил деньги. Ранее его также обвиняли в растрате и мошенничестве.

Деньги от Кудрина с Хамхоковым брал и бывший заместитель директора ФСИН Николай Баринов. Он получил реальный срок, дал показания на бывших коллег и теперь опасается за свою семью — те, чьи фамилии он назвал, якобы узнали, кто их сдал.


Компанией Кудрина с ноября 2016 года, по данным «Спарк», руководит Игорь Ткаченко. Сам Кудрин сперва был заключён под стражу, затем меру пресечения сменили на домашний арест, в марте 2018 года его выпустили на свободу под залог в три миллиона рублей.

Контракт с ГСК был расторгнут в июле 2019 года, миллиардные иски от ФСИН и кредиторов к ГСК рассматриваются в Арбитражном суде. Изолятор на полную мощность за три года с момента открытия так и не заработал.

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