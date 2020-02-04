СМИ: СК отказался возбуждать дело против организаторов курсов для военкоров. Журналист Павлов якобы сам согласился на побои, да еще и курил в строю

Следователи отказались возбуждать дело против организаторов курсов для военкоров «Бастион». Журналист МИА «Россия сегодня» Святослав Павлов, жаловавшийся на побои, сам на них согласился, считают в ведомстве. Об этом 4 февраля пишет «Русская служба Би-би-си» со ссылкой на адвоката Павлова Леонида Соловьева.

Напомним, Павлов утверждал, что на курсах его унижали и избили. Курсы он не окончил, вернулся в Москву, где врачи зафиксировали у журналиста закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение мозга, ушибы мягких тканей головы и множественные ссадины. Все медицинские документы Павлов направил в Следственный комитет вместе с требованием возбудить дело о превышении должностных полномочий против организаторов курсов.

В отказе от возбуждения уголовного дела, которое получил адвокат Соловьев, утверждается, что «повреждения не причинили вреда здоровью Павлова», – пишет «Би-би-си».

Кроме того, в документе приводятся показания нескольких военных, которые и проводили курсы. Они утверждают, что журналистов никто не избивал, а сам Павлов якобы нарушал правила: «изначально демонстративно отказывался выполнять требования и распорядок дня», «отказывался застилать за собой кровать, соблюдать дисциплину строя», «мог в строю без разрешения закурить сигарету». При этом журналист «добровольно дал свое согласие на участие в курсах "Бастион", что предполагает добровольное согласие с условиями их проведения», – цитирует решение Следственного комитета «Би-би-си».

Напомним, корреспондент «Фонтанки» Юлия Никитина тоже принимала участие в подобных курсах — о ее впечатлениях читайте в материале «В тот же вечер мы напились. Секс тоже был». Как корреспондента «Фонтанки» морпехи тоже били».



