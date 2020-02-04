Камера — мотор. Смольный выселил незаконный автосервис с проспекта Юрия Гагарина

Комитет по контролю за имуществом Петербурга освободил от незаконного бизнеса принадлежащее городу помещение на проспекте Юрия Гагарина, д. 42, лит. А.

Как рассказали в ведомстве 4 февраля, два помещения общей площадью 245 кв. м были свободны от договорных отношений. Смольный решил сдать их некоммерческому партнерству «Культурно-просветительский центр деятелей театра и кино «Алеко» для их дальнейшего использования под складские цели и мастерские, но в ходе проверки чиновники обнаружили, что там работает автосервис.

Просьбу освободить помещение бизнес проигнорировал, в итоге выселять предпринимателей пришлось силами ККИ.



