Проект апартаментов театра Эйфмана на месте дома Басевича отозван на доработку

Компания «Проектная культура» забрала на доработку эскизный проект здания на Большой Пушкарской улице, 7, в котором будут размещены апартаменты для артистов театра Бориса Эйфмана. Об этом 4 февраля сообщает комитет по охране памятников. Ради строительства могут снести доходный дом Басевича, против такого решения ранее активно выступили горожане.

В КГИОПе уточнили, что решение принял сам проектировщик. Отзыв произошел «в связи с необходимостью доработки». Проект, по информации градозащитников, предполагает снос дома Басевича и строительство на этом месте нового здания. В минувшие выходные порядка 50 петербуржцев в знак протеста против такого решения выстроились около здания живым щитом.

Напомним, здание было расселено в 2011 году. Доходный дом И.И. Басевича был возведен в 1912 году по проекту архитектора Алексея Зазерского при участии владельца здания, инженера Иссахара Басевича. После окончания строительства там «поселилась» его строительно-техническая контора. Здание представляет собой образец стиля модерн.



