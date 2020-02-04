ЛСР требует у турецкого строителя трассы М-11 почти 100 миллионов рублей за песок и щебень

АО «ЛСР. Базовые материалы» подала иск к турецкой фирме АК «Идж Ичташ Асталди Иджа Иншаат Аноним Ширкети» (ICA), требуя вернуть 93 млн рублей. Речь идет об оплате по договорам поставки материалов для строительства трассы М-11.

Иск был принят арбитражным судом Петербурга и Ленобласти 26 января. Ближайшее заседание по делу назначено на середину апреля. В картотеке арбитража зарегистрировано несколько исков структур ЛСР к ICA на общую сумму 740 млн рублей. По части из них суды уже вынесли решения.

Как сообщили «Фонтанке» в ЛСР, входящие в группу фирмы «ЛСР.Базовые» и «ЛСР.Бетон» с 2015 по 2019 год поставили 14,7 млн строительного песка на возведение 7-го и 8-го участков дороги, а также 2,9 млн тонн щебня и более 70 тыс. кубометров товарного бетона на общую сумму 7,1 млрд руб.

«Нами были предприняты неоднократные попытки решить вопрос погашения просроченной задолженности во внесудебном порядке. Но поскольку ситуация до сих пор не улажена, наши предприятия обратились в арбитражный суд для защиты нарушенного права. Разумеется, все задолженности подтверждены нами документально», – уверяют в ЛСР.





«Фонтанка» направила запрос в компанию «Идж Ичташ Асталди Иджа Иншаат Аноним Ширкети», но оперативного ответа не последовало.

«Идж Ичташ Асталди Иджа Иншаат Аноним Ширкети» – филиал крупной подрядной организации ICA Construction, базирующейся в Турции. Она образована как совместное предприятие турецкой IC Ictas Insaat A.S. и итальянской Astaldi S.p.A. Совокупный портфель уже выполненных заказов превышает $ 6 млрд.

В Петербурге компания, кроме трассы М-11, строила аэропорт Пулково и ЗСД, но после работы оставила множество недовольных подрядчиков и поставщиков — в арбитражном суде уже зарегистрированы десятки исков. В декабре рабочие из Узбекистана устроили стачку на стройплощадке М-11 из-за того, что не могли получить зарплату. А в августе прошлого года одна из компаний, которая работала с турками на ЗСД, попыталась подать к ICA банкротный иск, а общее число обиженных турками российских подрядчиков и поставщиков исчисляется десятками.