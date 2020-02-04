Из-за коронавируса Hyundai останавливает производство в Южной Корее

Компания Hyundai заявила, что приостанавливает производство у себя дома в Южной Корее из-за того, что эпидемия коронавируса привела к срыву поставок частей и компонентов из Китая. Крупнейший южнокорейский автопроизводитель стал первой компанией за пределами Китая, который остановит производство из-за эпидемии.

В самом Китае большинство крупнейших компаний уже остановило производство на своих заводах, сообщает 4 февраля Reuters. Помимо Hyundai, на вынужденные каникулы отправили работников своих китайских подразделений Tesla, Ford, PSA Peugeot Citroen, Nissan и Honda Motor.

При этом экономически больше всего от эпидемии пострадает именно Hyundai, поскольку компания создала огромный производственный потенциал в Китае, и теперь производство даже в самой Южной Корее во многом зависит от поставок из Поднебесной. Только в 2019 году компания ввезла из Китая запчастей и компонентов на 1,56 миллиарда долларов.

Теперь, как объявлено, большинство южнокорейских заводов компании, производящие автомобили марок Hyundai и KIA, будут остановлены на неопределенный срок уже 7 числа, хотя некоторые из них, возможно, смогут возобновить работу 11 или 12 февраля. Сроки остановок разных заводов будут различными, заявили представители компании.

Лишь недавно корейский автопроизводитель отчитался о лучших квартальных результатах за последние два года, в основном благодаря росту популярности кроссоверов обоих брендов. При этом в Южной Корее расположено примерно 40 процентов всех производственных мощностей, и нынешняя приостановка производства может серьезно повлиять на прибыль.



